NZ vs SL पहला टेस्ट: श्रीलंका के दमदार खेल जारी, न्यूजीलैंड के 5 विकेट उखाड़े- अभी भी 193 रन आगे

न्यूजीलैंड दौरे पर गई श्रीलंका की टीम पहले टेस्म में दमदार खेल दिखा रही है. क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भी उसने अपना पलड़ा भारी रखा. न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी (5/64) ने 5 विकेट लेकर मेहमान टीम की पारी को 355 रनों पर समेटने में अहम भूमिका अदा की. लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 162 रन बनाए. यहां हेगले ओवल में खेले जा रहे इस मैच में टॉम लाथम ने अपनी टीम के लिए उपयोगी फिफ्टी जड़ी.

न्यूजीलैंड की टीम अभी भी मेहमान टीम से 193 रन से पीछे है. श्रीलंका की टीम मैच के तीसरे दिन मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिस होगी कि वह मेजबान टीम की पहली पारी को जल्दी समेट तक अच्छी खास बढ़त ले ले ताकि दूसरी पारी में भी वह रनों का अंबार खड़ा कर उसे बैकफुट पर धकेल सके. इससे पहले लंकाई टीम ने आज दिन की शुरुआत 305/6 से आगे खेलना शुरू किया. लेकिन उसके अंतिम 4 विकेट यहां 50 रन ही जोड़ पाए.