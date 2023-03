Video: मैच के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को बनाने थे 8 रन, अंतिम बॉल पर फैसला- विलियमसन रन आउट होते-होते बचे

न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ के बाहर कर दिया है. इस मैच का फैसला मैच की अंतिम बॉल पर हुआ, जहां कीवी टीम ने आखिरी रन श्रीलंका के हाथ से चुरा लिया. श्रीलंका की इस हार के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे फाइनलिस्ट का नाम भी साफ हो गया और टीम इंडिया यहां क्वॉलीफाई कर गई.

मैच का आखिरी ओवर तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने फेंका था. यह मैच आखिरी बॉल पर टाई होता दिख रहा था, जब असिथा ने विलियमसन से मैच की आखिरी गेंद मिस करवा ली थी लेकिन शतक जमाने वाले विलियमसन बॉल से चूकते ही दौड़ पड़े.

विकेटकीपर ने बेल्स बिखेरनी चाहीं लेकिन चूक गए, असिथा ने तुरंत बॉल को पकड़कर नॉन स्ट्राइक एंड पर फेंका. कामयाब हुए बॉल सीधे स्टम्प्स पर लगी आउट की जोरदार अपील और फैन्स की सांसें तेज. हालांकि थर्ड अंपायर ने जब कैमरे में देखा और न्यूजीलैंड के लिए राहत विलियमसन बॉल के स्टंप्स हिलाने से पहले ही सुरक्षित क्रीज में आ चुके थे.

न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में 285 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. आखिरी ओवर में उसे जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी और 3 विकेट उसके हाथ में थे. राहत की बात थी कि शतक जमा चुके दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन अभी क्रीज पर थे.