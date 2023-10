नई दिल्ली. वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) को 6 विकेट से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. अंक तालिका में भी भारत ने पूरे 2 अंक हासिल किए. लेकिन यहां 97 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले केएल राहुल (KL Rahul) मैच में विनिंग छकका जड़कर भी थोड़े से मायूस दिखे थे क्योंकि वह उस गेंद पर छक्का नहीं बल्कि चौका जड़ना चाहते थे ताकि वह यहां अपना शतक पूरा करने का चांस ले सकें. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

हालांकि यह मायूसी क्षणभर की थी, जिससे वह तुरंत ही निकल आए लेकिन अब अगर उन्हें यह मालूम चला होगा कि उनके शतक का फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं भारत को वर्ल्ड कप के प्वॉइंट्स टेबल में भी होता तो यह मायूसी थोड़ी और बढ़ सकती है.

यहां देखें- World Cup 2023: पॉइंट्स टेबल में किस टीम का कैसा है हाल

दरअसल अगर राहुल ने मैच के अंतिम पलों में वह शॉट छक्का न उड़ाकर चौके के लिए खेला होता और फिर अगली गेंद पर वह छक्का जड़ देते तो भारत को यहां नेट रन रेट (NRR) में फायदा हो सकता था. उसका यह फायदा पूरे .077 अंक का होता. अभी टीम इंडिया का नेट रन रेट 0.883 है लेकिन अगर राहुल ने यह मैच चौके और छक्के के साथ जड़ा होता तो भारतीय टीम का नेट रन रेट तब 0.960 होता.

India's NRR is 0.883. If KL Rahul's last hit went for a four and then he hit the next ball for a six, India's NRR was gonna be even better (0.960). So not only Rahul would have got a century he'd have also given an additional boost to India's NRR! https://t.co/SH3XKhuVGQ

— Mazher Arshad (@MazherArshad) October 8, 2023