Hindi Cricket Hindi

Odi World Cup 2023 Ind Vs Sl Match Prediction Dream11 Team Fantasy Tips India Vs Sri Lanka Wc 2023 Final Dream11 Team For Todays Match

IND vs SL World Cup 2023 Dream11: भारत श्रीलंका मैच आज इन धाकड़ खिलाड़ियों से बनाए अपनी बेस्ट ड्रीम11

IND vs SL: वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच में यह होगी ड्रीम 11 टीम...

भारत vs श्रीलंका @Twitter

IND vs SL Match Prediction Dream11 Team Fantasy Tips India vs Sri Lanka World Cup 2023 Dream11 Team for today’s match:

Trending Now

मुंबई. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में आज भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों का यह इस टूर्नामेंट में 7वां मुकाबला है. भारत अजेय बना हुआ है, जबकि श्रीलंका की हालत इस टूर्नामेंट में पतली है. उसके कई मुख्य खिलाड़ी चोटिल होकर इस टूर्नामेंट में खेलने ही नहीं आए या फिर कुछ चोटिल होकर बाहर हो गए. उसे वक्त पर रिप्लेसमेंट तो मिल गए लेकिन टीम जीतने में सफल नहीं हो रही है. वह अब तक सिर्फ नीदरलैंड और इंग्लैंड को ही मात दे पाई है, जबकि अफगानिस्तान से भी उसे हार का सामना करना पड़ा है. अगर वह आज भारत से हार गई तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें लगभग-लगभग खत्म हो जाएंगी. ऐसे में लंकाई टीम आज एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहेगी.

You may like to read

इसके अलावा वह इसलिए भी भारत को हराने के बेकरार होगी क्योंकि हाल में टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में उसे बुरी तरह रौंदा था. तब भारत ने उसे सिर्फ 50 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. आज वह इस हार का हिसाब भी चुकता करना चाहेगी. ऐसे में अगर आप इस मुकाबले के लिए ड्रीम 11 टीम बनाने की सोच रहे हैं तो हमारी यह टीम आपके काम आ सकती है.

IND vs SL हेड टू हेड

श्रीलंका और भारत के बीच अब तक कुल 167 वनडे मैच खेले गए हैं. भारत 98 बार जीतने में सफल रहा है, जबकि श्रीलंका को 57 मैचों में कामयाबी हासिल हुई है. 11 वनडे मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए और एक मैच टाई रहा.

IND vs SL: मैच डिटेल्स

मैच: भारत (IND) बनाम श्रीलंका (SL), वर्ल्ड कप 2023 मैच

तारीख: 2 नवंबर, 2023

समय: 2:00 PM

वेन्यू: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

IND vs ENG Dream11:

ऑप्शन A: कप्तान- रोहित शर्मा, उपकप्तान- मोहम्मद शमी

ऑप्शन B: कप्तान- विराट कोहली, उपकप्तान- रोहित शर्मा

IND vs SL Dream 11 Team

विकेटकीपर: KL राहुल, कुसल मेंडिस

बल्लेबाज: रोहित शर्मा (C), विराट कोहली, शुभमन गिल, पथुम निसांका

ऑलराउंडर: एंजेलो मैथ्यूज

बॉलर: जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी (VC), दुश्मंता चमीरा, दिलशन मधुशंका

भारत बनाम श्रीलंका: संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

श्रीलंका: पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरिथ असलांका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजेय डी सिल्वा/चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुशमंथा चमीरा, कासुन राजिथा, दिलशान मदुशंका.

स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव.

श्रीलंका: पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस (कप्तान), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असालंका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, दुशमंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, कासुन राजिथा, दिलशान मदुशंका, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालेज, दुशान हेमंथा, कुसल परेरा.