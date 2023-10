Hindi Cricket Hindi

ODI World Cup 2023- इस हफ्ते (16-21 अक्टूबर) का शेड्यूल- धर्मशाला की हसीन वादियों में खेलेगा भारत

वनडे वर्ल्ड कप में आज से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. इस सप्ताह एक डबल हेडर मुकाबले के साथ कुल 8 मैच खेले जाएंगे. भारत बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा.

ODI World Cup 2023 This Week Matches From 16th to 21st October: नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बीते सप्ताह टूर्नामेंट का महामुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की. उसने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया. वर्ल्ड कप इतिहास में यह भारत की पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत है. फैन्स को अब भारतीय टीम से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का करने की उम्मीद है. इस बीच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी इस दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ते दिख रहे हैं.

इस बीच रविवार को अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड को 69 रनों के हरा दिया. यह इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर है. अब अफगानिस्तान से भी फैन्स को कुछ ऐसे ही और उलटफेर देखने की उम्मीद है. ऐसे में टूर्नामेंट का यह नया सप्ताह भी पूरे रोमांच भरा होगा. अफगान टीम इस सप्ताह सिर्फ एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी.

यह है इस सप्ताह का वर्ल्ड कप शेड्यूल

World Cup 2023 Schedule

Date Match Time (IST) Location 16-Oct-2023 Australia vs Sri Lanka 2:00 PM Lucknow 17-Oct-2023 South Africa vs Netherlands 2:00 PM Dharamsala 18-Oct-2023 New Zealand vs Afghanistan 2:00 PM Chennai 19-Oct-2023 India vs Bangladesh 2:00 PM Pune 20-Oct-2023 Australia vs Pakistan 2:00 PM Bengaluru 21-Oct-2023 Netherlands vs Sri Lanka 10:30 AM Lucknow 21-Oct-2023 England vs South Africa 2:00 PM Mumbai 22-Oct-2023 India vs New Zealand 2:00 PM Dharamsala

वर्ल्ड कप इतिहास में चोकर्स कही जाने वाली साउथ अफ्रीका इस बार बेहतरीन फॉर्म में है. उसने अब तक खेले अपने दो मैचों में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है. इस सप्ताह वह नीदरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. उसके ये मुकाबले धर्मशाला और मुंबई में होने हैं. पहले दो मैचों के बाद और इंग्लैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद अब अफ्रीकी टीम को फेवरेट माना जा रहा है.

इसके अलावा भारत के साथ-साथ अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय चल रही न्यूजीलैंड को इस सप्ताह दो मैच खेलने है. वह पहले चेन्नई में अफगानिस्तान से भिड़ेगी और इसके बाद रविवार को उसे धर्मशाला में भारत के खिलाफ खेलना है. फैन्स कीवी टीम को चेन्नई की स्पिन पिच पर अफगानिस्तान के खिलाफ देखना चाहते हैं. अगर वह यहां अफगानिस्तान के स्पिनरों पर दबदबा बनाने में कामयाब हो जाती है तो यह तय है कि फिर वह इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी की सबसे बड़े दावेदारों में एक होगी.

