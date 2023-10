Hindi Cricket Hindi

Odi World Cup 2023 Matches Of This Week Ind Vs Pak To Play Staurday The Match Of The Tournament

ODI World Cup 2023- इस हफ्ते के मैचों का शेड्यूल- India vs Pakistan मैच इस शनिवार को

वर्ल्ड कप में इस सप्ताह कुल 8 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच शनिवार को होगा, जिसमें दो चिरप्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी.

भारत vs पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 मैच @BCCITwitter

ODI World Cup 2023 This Week Matches From 9th to 15th October: नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप शानदार शुरुआत हो चुकी है. शुक्रवार से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में रविवार तक 5 मैच खेले जा चुके हैं. यानी राउंड रॉबिन में सभी टीमों का एक राउंड पूरा हो चुका है. इस टूर्नामेंट में सभी टीमें राउंड रॉबिन स्तर पर 9-9 मैच खेलेंगी और इसके बाद प्वॉइंट्स टेबल में टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वॉलीफाई करेंगी.

इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाला भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच ही होगा, जो इस वीकेंड शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत वर्ल्ड कप की सबसे स्पेशल मुकाबलों में शुमार होती है.

पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में एक भी बार भारत से नहीं जीत पाई है. इन दोनों टीमों ने अब तक 7 बार वनडे वर्ल्ड कप में एक-दूसरे का सामना किया है.

Date Match Place Time Results 9.10.2023 Monday New Zealand vs Netherlands Hyderabad 2 pm (IST) 10.10.2023 Tuesday England vs Bangladesh Dharamsala 10.30am (IST) 10.10.2023

Tuesday Pakistan vs Sri Lanka Hyderabad 2 pm (IST) 11.10.2023 Wednesday India vs Afghanistan New Delhi 2 pm (IST) 12.10.2023 Thursday Australia vs South Africa Lucknow 2 pm (IST) 13.10.2023 Friday New Zealand vs Bangladesh Chennai 2 pm (IST) 14.10.2023 Saturday India vs Pakistan Ahmedabad 2 pm (IST) . 15.10.2023 Sunday England vs Afghanistan New Delhi 2 pm (IST)

ऐसे में भारत का उस पर 7-0 से दबदबा है. इस बार पाकिस्तान के लिए यहां जीत दर्ज करना और भी मुश्किल भरा होगा क्योंकि यह मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक लाख 32 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है. यह स्टेडियम खचाखच भरा होगा और पाकिस्तान को मैदान में दर्शकों से खास समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि यहां ज्यादातर भारतीय दर्शक ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे.

