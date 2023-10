ODI World Cup 2023: Babar Azam ने भारतीय मैदानों को बताया छोटा, बोले- हम रखेंगे ख्याल

अहमदाबाद. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) के लिए भारत दौरे पर आई पाकिस्तान की टीम बाबर आजम (Babar Azam) के नेतृत्व में तैयार है. पाकिस्तान के लिए यह पहला मौका है, जब वह 2016 टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत में आकर क्रिकेट खेलेगी. पाकिस्तान शुक्रवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इससे पहले आज वर्ल्ड कप में भाग ले रहीं सभी 10 टीमों के कप्तान अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में एक मंच पर दिखाई दिए, जहां सभी ने मीडिया से भी बात की. इस दौरान बाबर से पूछा गया कि भारत में खेलने का उनको और उनकी टीम को कोई खास अनुभव नहीं है तो क्या यह उनके लिए कोई चुनौती बनेगा.

इसके जवाब में पाकिस्तान के इस कप्तान ने कहा कि वह और उनकी टीम यहां कि परिस्थितियों और पिचों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं. क्योंकि यह एशिया का ही हिस्सा हैं और यहां की स्थितियां और मौसम पाकिस्तान से अलग नहीं है. ऐसे में इन चीजों को लेकर कोई चिंता नहीं है. लेकिन जो चैलेंज यहां दिखाई देता है वह यह है कि यहां के मैदान पाकिस्तान की अपेक्षा थोड़े छोटे हैं, जिससे बाउंड्री बचाना एक अलग ही चुनौती रहती है.

