आ गया ODI World Cup 2027 का शेड्यूल, इस देश में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ; चेक करें डिटेल

ODI World Cup 2027 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जानिए यह टूर्नामेंट कब से शुरू होगा, कितनी टीमें खेलेंगी और कौन-कौन से देश मेजबानी करेंगे.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 11, 2026, 10:25 PM IST
आ गया ODI World Cup 2027 का शेड्यूल, इस देश में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ; चेक करें डिटेल
ICC Men's ODI World Cup 2027 कई मायनों में खास होने वाला है. (Photo from IANS)

क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. अगले साल यानी 2027 में होने वाला आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है. ESPN Cricinfo की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक अफ्रीका में खेला जाएगा. इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर करेंगे, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया शामिल हैं. इन तारीखों पर मई में अहमदाबाद में हुई आईसीसी बोर्ड बैठक में चर्चा हुई थी और जुलाई में एडिनबर्ग में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में इन्हें मंजूरी मिल सकती है. खास बात यह है कि 2003 के बाद पहली बार अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है.

इस देश में सबसे ज्यादा खेले जाएंगे मैच

रिपोर्ट के अनुसार, टूर्नामेंट के 54 मैचों में से कम से कम 41 मुकाबलों की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा. वहीं जिम्बाब्वे को 8 से 10 मैच मिलने की संभावना है, जो उसके तीन अलग-अलग स्टेडियमों में खेले जाएंगे. इसके अलावा, नामीबिया को तीन मैचों की मेजबानी मिलने की उम्मीद है. तीन देशों में फैले इस आयोजन से अफ्रीका में क्रिकेट को नई पहचान और बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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14 टीमों के साथ लौटेगा पुराना रोमांच

ICC Men’s ODI World Cup 2027 कई मायनों में खास होने वाला है. पिछले दो वनडे वर्ल्ड कप में जहां केवल 10 टीमें शामिल थीं, वहीं इस बार टूर्नामेंट फिर से 14 टीमों के फॉर्मेट में खेला जाएगा. सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में सात-सात टीमें होंगी. इसके बाद, दोनों ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी. मेजबान देशों में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को फुल मेंबर होने के कारण सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि नामीबिया को टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए क्वालिफाई करना होगा. नए फॉर्मेट से ज्यादा टीमों को मौका मिलेगा और मुकाबले भी पहले की तुलना में अधिक रोमांचक होने की उम्मीद है.

नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम की भी होगी शुरुआत

2027 वनडे वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ 2027-31 फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) की भी शुरुआत होगी. यही वह कार्यक्रम है, जो आने वाले वर्षों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज का पूरा शेड्यूल तय करता है. आईसीसी फिलहाल इस नए FTP को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इसके साथ-साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के भविष्य को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं. माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर अंतिम फैसला इस साल के अंत में होने वाली आईसीसी बैठकों में लिया जाएगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हो सकते हैं कई बदलाव

ICC के सामने अब सवाल यह है कि क्या सभी 12 फुल मेंबर देशों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किया जाए या नहीं. इसके अलावा, यह भी चर्चा चल रही है कि क्या एकमात्र टेस्ट मैचों को भी WTC का हिस्सा बनाया जा सकता है. क्रिकेट जगत की नजर अब जुलाई में होने वाली आईसीसी AGM और उसके बाद की बैठकों पर टिकी हुई है. ऐसे में 2027 वनडे वर्ल्ड कप सिर्फ क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के रूप में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य को दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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