तिरुवनंतपुरम। साउथ अफ्रीका (South Africa) को गुरुवार को झटका लगा जब उसकी वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम के दो अभ्यास मैच से पूर्व निजी कारणों से भारत से स्वदेश लौट गए.

साउथ अफ्रीका को अपने पहले अभ्यास मैच में 29 सितंबर का अफगानिस्तान जबकि दूसरे अभ्यास मैच में दो अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ना है.

साउथ अफ्रीका क्रिकेट के सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट के अनुसार बावुमा निजी कारणों से साउथ अफ्रीका लौट गए हैं. बावुमा की गैरमौजूदगी में T20 कप्तान ऐडन मार्कराम दो अभ्यास मैच में टीम की अगुआई करेंगे. बावुमा के वर्ल्ड कप के पहले मैच से पूर्व टीम से जुड़ने की संभावना है. साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत नयी दिल्ली में सात अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगा.

