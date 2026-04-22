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'मैंने जितनी भी सेंचुरी देखी हैं, उनमें से यह सबसे बेहतरीन', तिलक वर्मा की बल्लेबाजी देखकर फैन हुए जयवर्धने
मुंबई इंडियंस (एमआई) के हेड कोच महेला जयवर्धने ने तिलक वर्मा की आईपीएल में पहली सेंचुरी को अब तक की सबसे बेहतरीन शतकीय पारी बताया.
मुंबई इंडियंस (एमआई) के हेड कोच महेला जयवर्धने ने गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ सोमवार को मिली 99 रनों की बड़ी जीत के बाद टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन की तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने तिलक वर्मा की आईपीएल में पहली सेंचुरी को अब तक की सबसे बेहतरीन शतकीय पारी बताया. गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय पर मुंबई इंडियंस 44 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही थी. हालांकि, इसके बाद तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए नमन धीर के साथ 52 रनों की साझेदारी निभाई. वहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर उन्होंने 38 गेंदों में 81 रनों की शानदार साझेदारी निभाई, जिसके चलते मुंबई इंडियंस 199 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही.
तिलक वर्मा ने खेली शानदार पारी
मुंबई इंडियंस द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा, ‘हम मुश्किल में थे, लेकिन हमने खुद को उससे उबारा. हमने सब्र रखा और वह स्कोर (199/5) बनाने के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की.’ उन्होंने शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर के दिखाए गए धैर्य की ओर इशारा किया. तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली और आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया. युवा बल्लेबाज की तारीफ करते हुए जयवर्धने ने कहा, “हमने कुछ ओवरों को बड़ा बनाया. मैंने जितनी भी सेंचुरी देखी है, उनमें से तिलक की यह शतकीय पारी सबसे बेहतरीन रही.’ एमआई के कोच ने गेंदबाजों को भी जीत का श्रेय दिया.
जयवर्धने ने बड़ी जीत में फील्डिंग अहम
उन्होंने युवा तेज गेंदबाज कृष भगत के प्रयासों की तारीफ की. इसके साथ ही अश्विनी कुमार की गेंदबाजी को भी सराहा. उन्होंने कहा, ‘कृष (कृष भगत) ने शुरुआत में शानदार प्रयास किया. टीम में वापसी कर रहे अश्विनी का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा.’ जयवर्धने ने बड़ी जीत में फील्डिंग के रोल को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि टीम ने बड़े मैदान पर शायद सबसे बेहतरीन फील्डिंग करने का प्रयास किया. (आईएएनएस)
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