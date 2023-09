'जो आखिरी शॉट लगाता है, वही मैच जिताता है', गंभीर के बयान पर MS Dhoni के फैंस ने उड़ाया मजाक

साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हमेशा से यही कहते आए हैं कि कोई भी मैच एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम जिताती है. गंभीर का ये बयान भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 2011 विश्व कप फाइनल में लगाए गए धोनी के विनिंग सिक्स की तारीफ के विरोध में आता है. गंभीर ने कई बार अलग-अलग मौकों पर ये बयान दिया है कि विश्व कप 2011 की जीत के पीछे युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और उनके जैसे खिलाड़ियों का हाथ था, ऐसे में केवल धोनी को जीत का श्रेय देना गलत है.

गंभीर ने विश्व कप फाइनल में महत्वपूर्ण 97 रन बनाए, जबकि धोनी ने नाबाद 91 रन की नाबाद पारी खेली थी. हालांकि गंभीर मैच खत्म होने से पहले आउट हो गए थे जबकि धोनी ने 49वें ओवर में नुवान कुलसेकरा की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर भारत को खिताबी जीत दिलाई.

हालांकि अब गंभीर के सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हालिया बयान में ये कहा है कि मैच वही खिलाड़ी जिताता है जो आखिरी रन बनाता है. शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे गंभीर ने बयान दिया.

साल 2010 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यादगार जीत के बारे में गंभीर ने कहा कि विनिंग रन बनाने वाला खिलाड़ी ही टीम को मैच जिताता है.