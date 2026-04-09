टेस्ट में कई अटूट रिकॉर्ड, जिन पर धड़कता है फैन्स का दिल

इस कड़ी में टेस्ट क्रिकेट के कुछ ऐसे अटूट रिकॉर्ड को देखें तो इन्हें जानकर फैन्स का दिल आज भी धकधक करता है. टेस्ट क्रिकेट गजब के धैर्य और विरोधी को थकाने का खेल है. ऐसे में उनकी तूती खूब बोलती है, जो बल्लेबाज क्रीज पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक बैटिंग करने वाले बल्लेबाज की बात करें तो यह पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद है, जिन्होंने 1958 में ब्रिजटाउन टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 घंटे से भी ज्यादा यानी कुल 970 मिनट (16 घंटे, 16 मिनट) बैटिंग की थी. (तस्वीर: ICC)