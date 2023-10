भारत की मेहमान नवाजी पर फिदा हुए पाकिस्तान के शादाब खान, कहा- इतना टेस्टी खाना खाके हमारा तो वजन ही बढ़ जाएगा

विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को सात सालों के बाद भारतीय जमीन पर पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहां जिस तरह का प्यार और सम्मान मिला है उससे पाक क्रिकेटर हैरान भी हैं और बेहद प्रभावित भी हुए. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाईअड्डे पर जब बाबर आजम की टीम उतरी तो उनका दीदार करने सैंकड़ों फैंस पहुंचे.

पाक टीम हैदराबाद में भी पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों में लगी है. टीम ने 29 सितंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला वार्मअप मैच खेला जहां उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब पाकिस्तान का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

इस बीच पाक खिलाड़ी हैदराबाद में भारत के स्वादिष्ट जायकों का मजा ले रहे हैं. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान (Shadab Khan) ने भारत की मेहमान नवाजी और खाने की जमकर तारीफ की.

रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शादाब ने कहा, “बहुत मजा आया जिस तरह की मेहमानवाजी की गई. और खाने तो बहुत ही अच्छे हैं. हमारे तो गोरे भी खानों पर लग गए हैं. मुझे तो यह लग रहा है कि हमारा तो फैट लेवल और वजन ही बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत टेस्टी खाना है और बहुत मजा आ रहा है. अभी तक बहुत एन्जॉय कर रहे हैं हम लोग. बहुत सुकून और मजे के साथ एन्जॉय कर रहे हैं. उम्मीद है कि अहमदाबाद में हम भारत से खेल रहे हो तो वहां भी ऐसा ही हो.”

Shadab Khan spitting facts about Indian conditions

In Pakistan we have 1 Pindi, but in India almost all venues are even more Batting friendly than Rawalpindi…

Probably that’s the reason why India is renowned for great batters pic.twitter.com/hKjMspgo0Z

— SAAD 🇵🇰 (@SaadIrfan258) October 1, 2023