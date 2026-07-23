हमारे युवा देश का भविष्य हैं, और... नीट पेपर लीक मामले पर शिखर धवन ने भी उठाई आवाज

भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा कि यह जरूरी है कि युवाओं के सपनों को समझा जाए. इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से भी अपील करते हुए कहा...

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शिखर धवन @Instagram

शिखर धवन बोले- युवाओं को भविष्य को समझना होगा

साथ ही युवाओं से भी की धैर्य बनाए रखने की अपील

बोले- देश के सिस्टम और सरकार पर भरोसा रखे यूथ

शिखर बोले- मुश्किलों में धैर्य से निलकता है समाधान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में चल रहा छात्र आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब इस मामले पर फिल्म और खेल जगत की हस्तियां भी अपनी-अपनी राय रख रही हैं और युवाओं के समर्थन में आवाज उठा रही हैं. इस कड़ी में भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) भी आगे हैं. धवन ने भी युवाओं के मुद्दे को समर्थन दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को भी धैर्य और सिस्टम पर भरोसा दिखाना चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त में समाधान धैर्य से ही निकलते हैं.

बता दें देश में नीट का पेपर लीक होने के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. इस विरोध प्रदर्शन को आज 34वां दिन है. सोमवार (20 जुलाई) को जब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तो CJP ने युवाओं के साथ संसद मार्च का ऐलान किया था. इस दौरान मार्च में भाग लेने आए आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई.

इसके बाद से इस आंदोलन में हिंसा की छोटी-बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं. इस बीच आंदोलन ने भी जोर पकड़ा और समूचे विपक्ष ने एक स्वर में इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है. मानसून सत्र का चौथा दिन लगातार हंगामें की भेंट चढ़ गया है और संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई है.

Humare youth humare desh ka future hain. Unke sapnon ko samajhna zaroori hai par saath hi, mushkil waqt mein patience rakhna aur desh ki institutions aur sarkar par bharosa banaye rakhna bhi utna hi zaroori hai. Mera maanna hai ki har challenge ka solution patience se nikalta… — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 23, 2026

इस बीच गुरुवार को शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए छात्रों से ‘धैर्य बनाए रखने’ और देश की संस्थाओं और शासन व्यवस्था पर भरोसा रखने की अपील की.

धवन ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरूरी है पर साथ ही मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.’

उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा.’