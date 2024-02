रांची टेस्ट के तीसरे दिन जब भारतीय टीम रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की मदद से इंग्लैंड के खिलफ आखिरी दो विकेट तलाश रहा था तब कप्तान रोहित शर्मा ने फील्ड में बदलाव करने का फैसला किया. भारतीय कप्तान ने डीप में फील्डिंग कर रहे सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को लॉन्ग ऑन से सिली मिड-ऑफ में बुलाया.

सरफराज ने तुरंत ही कप्तान का ऑर्डर माना और अपनी नई फील्ड पोजीशन पर आ खड़े हुए लेकिन जैसे ही युवा खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए तैयार हुए तो कप्तान ने उन्हें रोका और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

Also read: IND Vs ENG, 4th Test: अश्विन-कुलदीप के शानदार स्पेल के सामने 145 पर ढेर हुई इंग्लैंड; जीत से 152 रन दूर टीम इंडिया

दरअसल सरफराज ने बल्लेबाज के बेहद करीब की फील्डिंग पोजीशन पर बिना हेलमेट पहने फील्डिंग करने का फैसला किया. जैसे ही उन्होंने अपने कप्तान को ये बात समझाने की कोशिश की, रोहित उनके पास आए और उन्हें यह गलती करने के बारे में चेतावनी दी, और बताया कि सुरक्षा गियर के बिना क्लोज-इन फील्डिंग स्थिति में तैनात होना कितना खतरनाक है.

कप्तान ने चिलाते हुए कहा, “ओए, हीरो नहीं बनने का.” रोहित के अलावा अंपायर कुमार धर्मसेना ने भी सरफराज से कहा कि ‘नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते,’. उन्होंने समझाया कि कि क्लोज-इन पोजीशन में फील्डिंग करते समय हेलमेट अनिवार्य है.

Hear this! Rohit does not want Sarfaraz to be a hero?#INDvsENG #IDFCFirstBankTestSeries #BazBowled #JioCinemaSports pic.twitter.com/ZtIsnEZM67

— JioCinema (@JioCinema) February 25, 2024