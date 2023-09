VIDEO: 'पागल है क्या?; रोहित शर्मा ने शुभमन गिल से क्यों कहा ऐसा, सोशल मीडिया पर वीडियो देख भड़के फैंस

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में आज श्रीलंका से भिड़ने के लिए तैयार हैं. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो टीम में सभी खिलाड़ियों के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं, चाहे वह सीनियर खिलाड़ी हो, कोच या युवा। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ उनके बढ़ते रिश्ते को होटल में मजाकिया अंदाज में देखा जा सकता है, जहां टीम रुकी हुई है. एशिया कप 2023 फाइनल की पूर्वसंध्या पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

LIVE Updates IND VS SL, Asia Cup 2023 Final: भारत-श्रीलंका फाइनल से पहले जानें कोलंबो के मौसम का हाल

इस वीडियो में रोहित और शुभमन बातें कर रहे थे तभी शुभमन ने रोहित से कुछ ऐसा कहा, जो संभवतः हिटमैन को पंसद नहीं आया. भारतीय कप्तान ने इसके जवाब में कहा कि ऐसा नहीं होगा, पागल है क्या तू. दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसके देखने के बाद फैंस भी सोच में पड़ गए हैं कि गिल ने ऐसा क्या कहा जिससे रोहित ने उन्हें ऐसा कह दिया.

Rohit Sharma to Shubman Gill – “I can’t do it, are you crazy?!”.

What would Gill have asked? #RohitSharma #ShubmanGill#MUNBHA || #MUFC || #GGMU

Manchester United Hojlund #AsiaCupFinal #NeerajChoprapic.twitter.com/Hqiy5T29h6

— Shubham Tiwari (@shubham84777556) September 17, 2023