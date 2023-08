PAK vs AFG: पाकिस्तान भले ही 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम करने में सफल रहा लेकिन अफगानिस्तान टीम के खिलाफ उसकी ये जीत आसान नहीं रही. अफगानिस्तान ने गेंद और बल्ले दोनों से पाकिस्तानी टीम को परेशान किया. यही वजह रही कि सीरीज के तीसरे मैच की समाप्ति के बाद अफगान फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर था. अफगान और पाकिस्तानी फैंस के आपस में भिड़ने के कुछ वीडियो भी सामने आए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन सबके बीच एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जो पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज को बेरहम बता रहा है.

दरअसल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 26 अगस्त को कोलंबो में खेला गया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 268 रनों का स्कोर खड़ा किया. सलमान आगा 38 रन और शाहीन अफरीदी 2 रन पर नाबाद लौटे. इस दौरान आखिरी ओवर में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसके लिए अब पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की आलोचना हो रही है.

पाकिस्तान की पारी की आखिरी गेंद पर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) 2 रन चुराने में कामयाब रहे और इस बीच विकेट की तरफ दौड़ते हुए अफगान विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया. गुरबाज विकेट के पास ही दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिए गए.