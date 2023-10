PAK vs AFG- दिल जीत लेगी Babar Azam की यह अदा, सीनियर-जूनियर का रखा ख्याल

चेन्नई. वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान (PAK vs AFG) की टीमें आमने-सामने हैं. पाकिस्तान ने यहां बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने 16 ओवर का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 105 रन बना लिए हैं. दोनों टीमों में कड़क टक्कर देखने को मिल रही है. इस बीच मैच से पहले और मैच के दौरान भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों का फ्रेंडशिप माहौल भी देखने को मिला. इस दौरान जूनियर-सीनियर का सम्मान भी साफ दिखा, जिसने हर खेलप्रेमी का दिल जीत लिया.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने इस मैच में 74 रनों की उम्दा पारी खेलकर पाकिस्तान का स्कोर 282 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 92 बॉल की इस पारी में 4 चौके और 1 छक्का भी जड़ा. लेकिन बाबर जब पारी की शुरुआत में क्रीज पर उतरे थे तो उनके जूते का फीता खुल गया था. वह तब नॉन स्ट्राइकर ऐंड पर थे. उन्होंने जूते की ओर गौर किया तो उन्होंने अंपायर को खेल रोकने का इशारा किया और पहले वह गेंदबाज की ओर जूते के फीते बंधवाने के लिए आगे बढ़ गए.

