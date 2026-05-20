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PAK vs AUS: वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान को झटका, फखर जमां और सईम अयूब बाहर
सईम अयूब और फखर जमां हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा थे, दोनों चोटिल होकर इन दिनों रिहैब में हैं. वह PCB की मेडिकल टीम की निगरानी में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मई शुरू होने वाली घरेलू वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान और युवा सलामी बल्लेबाज सईम अयूब इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं. कंगारू टीम यहां सिर्फ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए आ रही है. यह सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी. पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी इन दिनों रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं. दोनों ही बोर्ड के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हैं.
पीसीबी ने एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि दोनों खिलाड़ी अभी चोटों से उबर रहे हैं और उन्हें पीसीबी मेडिकल पैनल की निगरानी में अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखने की सलाह दी गई है. इसलिए उन्हें वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. पीसीबी दोनों खिलाड़ियों के जल्दी ठीक होने की कामना करता है और उन्हें जल्द से जल्द प्रतियोगी क्रिकेट में वापसी करते हुए देखना चाहता है. टीम और खिलाड़ियों की फिटनेस के बारे में आगे के अपडेट सही समय पर साझा किए जाएंगे.’
इस वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक पाकिस्तान टीम का ऐलान नहीं किया है. पीसीबी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ओपनिंग में विकल्प तलाशने होंगे. फखर जमान और सईम अयूब आखिरी बार पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलते नजर आए थे.
फखर पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं. 92 वनडे मैचों में 45.42 की औसत से वह 3,861 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 19 अर्धशतक आए हैं. सईम अयूब ने 17 वनडे मैचों में 751 रन बनाने के साथ ही 9 विकेट भी लिए हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट 2 टेस्ट मैचों के लिए बांग्लादेश के दौरे पर थी, जहां उसे दोनों टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी.
यह है पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे- 30 मई, रावलपिंडी
- दूसरा वनडे- 2 जून, लाहौर
- तीसरा वनडे- 4 जून, लाहौर
तीनों मैच पाकिस्तान के स्थानीय समयानुसार शाम 4.30 बजे शुरू होंगे .
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