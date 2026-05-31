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स्पीड कहां गई आपकी? पाकिस्तान की जीत के बाद भी शाहीन अफरीदी से पत्रकार का कड़ा सवाल, वीडियो में देखें प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में टीम की जीत के बाद पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे. इस दौरान प्रेस की ओर से शाहीन अफरीदी को रोस्ट करने की कोशिश हुई.

Written by: Arun Kumar
Published: May 31, 2026, 10:59 PM IST
Shaheen Afridi
शाहीन अफरीदी की स्पीड पर सवाल @ICC

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में जीत से शुरुआत की है. वनडे फॉर्मेट में वह शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में 3 मैचों की सीरीज खेलने उतरी है, जहां रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच में उसने 5 विकेट से जीत दर्ज की. कंगारू टीम इस मैच में 44.1 ओवर में 200 रन ही बना पाई. पाकिस्तान ने बाबर आजम (69) गाजी गौरी (65) की फिफ्टियों के दम पर यहां आसान जीत दर्ज कर ली. इस मैच के बाद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मीडिया से मुखातिब होने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे. यहां पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने अफरीदी को रोस्ट करने की कोशिश की. हालांकि अफरीदी ने अपनी हाजिर जवाबी से इस मामले को संभाल लिया, जिसकी तारीफ हो रही है.

पत्रकार ने शाहीन शाह अफरीदी से कड़ा सवाल पूछा था. उसने कहा कि आपकी स्पीड कहां चली गई. अफरीदी इस पर गुस्साए नहीं और उन्होंने इसका संभला हुआ जवाब दिया. उनके जवाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम ठहाकों से भी गूंज उठा. अफरीदी जानते थे कि इस सवाल पूछने का मकसद उनकी आलोचना करना है लेकिन उन्होंने इस पर गुस्सा करने या सवाल को दरकिनार करने की बजाए मुस्कुरा का उत्तर देना सही समझा.

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शाहीन ने कहा, ‘सभी फास्ट बॉलरों की पेस पर सवाल उठते हैं. बांग्लादेश के बॉलर (नाहिद) राणा ने सिर्फ 7-8 मैच ही खेले हैं. जब कोई मशीन लगातार चलती है तो समय के साथ-साथ उसमें खराबी आ जाती है. हम भी कोशिश कर रहे हैं साथ खुद को रिलोड करें. फ्रेश बॉडी के साथ ही आप जान लगाकर बॉलिंग कर सकते हैं.’

इस तेज गेंदबाज ने आगे कहा, ‘पाकिस्तान के लिए हम भी हमेशा फ्रेश बॉडी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं. यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है. सभी बॉलर्स सोच रहे हैं कि अपनी पेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है. इसलिए कुछ बॉलर वनडे खेल रहे हैं तो कुछ टेस्ट. खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए फ्रेश रहने की दरकार होती है. आपने स्पीड की बात की है इस पर काम चल रहा है. हम और कोचेस मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं.’

इसके बाद उन्होंने अपने मजेदार जवाब से माहौल को हल्का बना दिया और सभी को गुदगुदा दिया. उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं बिल्कुल यह कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 200 (km/h) की स्पीड से बॉल करूं. यह सुनकर सभी हंसने लगे.

बता दें शाहीन अफरीदी चोट से जूझ रहे थे. उन्होंने रिहैब में समय बिताने के बाद यहां वापसी की है. पीसीबी की मेडिकल टीम उनकी फिटनेस और बॉलिंग स्पीड पर नजर बनाए हुए हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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