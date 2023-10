PAK vs AUS: सीन एबॉट ने छोड़ा अबदुल्ला शफीक का कैच, पाकिस्तान को मुफ्त में दिए 6 रन; ऑस्ट्रेलिया से हुई बड़ी गलती

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को खेला जा रहा विश्व कप 2023 मैच बल्ले या गेंद का नहीं बल्कि खराब फील्डिंग की प्रतियोगिता बन गया है. बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे मैच की पहली पारी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन कैच छोड़े जिसमें डेविड वार्नर (David Warner) का अहम कैच भी शामिल था जिन्होंन मैच में 163 रन की धमाकेदार पारी खेली. वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम भी पाकिस्तान को बराबरी की टक्कर दे रही है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सीन एबॉट (Sean Abbott) ने बाउंड्री पर अबदुल्लाह शफीक (Abdullah Shafique) का कैच छोड़कर ना केवल विकेट का मौका गंवाया बल्कि पाक टीम को मुफ्त के छह रन भी दे दिए.

Also read: जहां जीता था 2011 विश्व कप, उसी मैदान पर लगेगा सचिन तेंदुलकर का लाइफ-साइज स्टैचू

मामला 12वें ओवर का है जब कप्तान पैट कमिंस अटैक में आए थे. ओवर की चौथी गेंद पर अबदुल्ला शफीक ने शानदार ड्राइव लगाकर चार रन कमाए. अगली गेंद पैट कमिंस ने शॉर्ट लेंथ रखी जिस पर अबदुल्लाह ने पुल किया लेकिन गेंद बल्ले के मिडल के बजाया ऊपरी किनारे पर लगी और हवा में ज्यादा ऊपर गई और नीचे फील्डर मौजूद था.

बाउंड्री के बेहद करीब खड़े सीन एबॉट के हाथ में गेंद आई तो सही लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे और गेंद को बाउंड्री रोप पर गिरा दिया. जिसके बाद शफीक के खाते में छह रन गए.

Also read: ये वार्नर है, झुकेगा नहीं! पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ David Warner ने किया Pushpa स्टाइल में सेलिब्रेशन

देखना होगा क्या अबदुल्ला इस जीवनदान का फायदा उठाकर वार्नर की तरह एक बड़ा शतक बना पाते हैं या नहीं. लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस विश्व कप की सबसे खराब फील्डिंग साइड बन चुकी है.

एबॉट के बाद 18वें ओवर में खुद कप्तान कमिंस ने कैच ड्रॉप किया. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की दूसरी गेंद पर इमाम उल हक (Imam ul Haq) ने जब पुल शॉट लगाया को मिड विकेट पर खड़े कमिंस ने एक आसान सा कैच छोड़ा.

Despite Australia’s improved performance with both bat and ball in their last 2 matches, that drop on the rope by Sean Abbott has kept Australia bottom of the table for catching in #CWC2023 pic.twitter.com/2phNcPi9WL

— The CricViz Analyst (@cricvizanalyst) October 20, 2023