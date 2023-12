Pak vs Aus: शाहीन आफरीदी ने डेविड वॉर्नर को दी शुभकामनाएं, साथ ही कहा- हमारे खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद मत करना

कैनबरा: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज के लिए शुभकामनाएं दीं हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज का उनकी टीम के खिलाफ अपने रेड-बॉल करियर में अंत अच्छा नहीं होगा.

वॉर्नर ने पहले ही इच्छा व्यक्त की थी कि जब जनवरी 2024 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा तो वह अपना टेस्ट करियर समाप्त कर देंगे. हालाँकि वॉर्नर सफेद गेंद वाले क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने 2020 की शुरुआत से केवल 31.79 की औसत से रन बनाए हैं और इस साल पांच एशेज टेस्ट में 28.50 की औसत से केवल 285 रन बनाए हैं. टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ उनका औसत 83.53 का है.

आफरीदी ने वॉर्नर की सराहना करते हुए उन्हें “महान ” बताया, जिन्होंने तीनों प्रारूपों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने कैनबरा में पत्रकारों से कहा, “हम उन्हें शुभकामनाएं देंगे लेकिन हमारे खिलाफ डेविड वॉर्नर की आखिरी टेस्ट सीरीज में अच्छे अंत की उम्मीद नहीं करेंगे.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगी, जिसके बाद मेलबर्न और सिडनी में मैच होंगे. इस साल की शुरुआत में श्रीलंका को 2-0 से हराने के बाद पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका (डब्ल्यूटीसी) में शीर्ष पर है.

आफरीदी ने कहा, “यह पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है क्योंकि हम इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर हैं।”

Shaheen Afridi expressed his desire not to let David Warner make the last Test series memorable, David Warner’s cricket career is brilliant, he is the best player in all three formats, Pakistan currently tops the points table of the World Test Championship .#PAKvsAUS #PSL2024 pic.twitter.com/BO7hNK5AGo

