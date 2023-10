बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी जड़ने के बाद फखर जमां को उम्मीद, बोले- वर्ल्ड कप में खेलूंगा बड़ी पारी

कोलकाता. पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) ने बांग्लादेश के खिलाफ 81 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस वर्ल्ड कप में फखर को 5 मैचों बाद प्लेइंग XI में मौका मिला था. जमां को एशिया कप में घुटने में चोट लगी थी और उन्हें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मौका देने के बाद फिर से बाहर बिठा दिय था. लेकिन मंगलवार को मौका मिलने के बाद उन्होंने शानदार फिफ्टी जड़ी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा होगा और उन्होंने इस पारी के बाद उम्मीद जताई है कि वह वर्ल्ड कप आगामी मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में सफल होंगे.

बांग्लादेश के खिलाफ 74 बॉल में 81 रनों की शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. फखर ने इस पारी में दौरान 3 चौके और 7 छक्के जमाए. उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इस अवॉर्ड के लेने के दौरान उन्होंने बताया कि वह घुटने की चोट के कारण पाकिस्तान के 6 में से 5 मैचों में नहीं खेल पाए थे.

उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘थोड़े समय बाहर रहने से मदद मिली. मैंने एशिया कप के बाद काफी अभ्यास किया. शिविर में भी अच्छा महसूस कर रहा था. मैं बड़ा स्कोर बनाना चाहता था लेकिन यह क्रिकेट है.’

.@FakharZamanLive is the player of the match for his batting blitz 🌟#PAKvBAN | #CWC23 | #DattKePakistani pic.twitter.com/uic1IRed0L

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 31, 2023