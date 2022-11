गेंद बैट से लगने के बावजूद LBW आउट हुए शाकिब अल हसन, अंपायर्स पर भड़के बांग्लादेशी फैंस

आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में कई शानदार मैच देखने को मिल रहे हैं, जहां स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स जैसी टीमों ने इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को मात दी है लेकिन इस दौरान अंपायरिंग का स्तर बेहद औसत दर्ज का रहा है. जिसका एक नमूना पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रविवार को खेले मुकाबले के दौरान भी देखने को मिला, जब सीनियर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib al Hasan) को गलत एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान बांग्लादेश टीम ने 11वें ओवर में सौम्य सरकार का विकेट खो दिया. जिसके बाद कप्तान शाकिब क्रीज पर उतरे लेकिन शादाब खान की पांचवीं गेंद पर फील्ड अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया जबकि गेंद शाकिब के बल्ले से लगी थी.

शाकिब बिना खाता खोले गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे, जिसके बाद बांग्लादेशी फैंस ने सोशल मीडिया पर अंपायर्स के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.