PAK vs ENG: हैरी ब्रूक के कप्तानी शतक के साथ लगातार 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया

सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 165 रनों की चुनौती पेश की थी. शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के धमाकेदार शतक की बदौलत इस मैच को 2 विकेट से अपने नाम कर लिया.

हैरी ब्रूक का पाकिस्तान के खिलाफ शतक @englandcricket/x

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. इस जीत के साथ इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम बन गई. टी20 वर्ल्ड कप में यह उसकी लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में एंट्री है. पल्लेकल में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 165 रनों की दमदार चुनौती पेश की थी. इंग्लैंड ने कैप्टन हैरी ब्रूक के दमदार शतक की बदौलत इस लक्ष्य को 2 विकेट से अपने नाम कर लिया. 100 बनाने के बाद वह शाहीन अफरीदी की अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. 51 बॉल की इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के जमाए. इस शानदार पारी के साथ वह T20 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान भी बन गए हैं.

165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, जब उसने पावरप्ले में अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. उसने 58 रन जोड़ने तक ही अपने 4 विकेट गंवा दिए. लेकिन नंबर 3 पर उतरे कप्तान हैरी ब्रूक ने जिम्मेदारियों को समझते हुए एक छोर संभाले रखा और पहले सैम करन (16) के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की और फिर उनके आउट होने के बाद विल जैक्स के साथ छठे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड की जीत तय कर दी.

पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी (4/30) ने बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने पाकिस्तान को पावरप्ले में ही पहले 3 विकेट दिला दिए. इसके बाद अंत में ब्रूक को उन्होंने अपना चौथा शिकार बनाया. उनके अलावा मोहम्मद नवाज (2/26) और उस्मान तारीक (2/31) ने भी दो-दो विकेट हासिल किए लेकिन इस मैच का रुख वह पाकिस्तान की ओर नहीं मोड़ पाए.

ब्रूक जब 100 के निजी स्कोर पर बोल्ड हुए, तब इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर में 10 रनों की दरकार थी. इस दौरान पाकिस्तान ने विल जैक्स (28) और जेमी ओवरटन (0) को आउट कर मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश की, जब 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाज मोहम्मन नवाज का शिकार हो गए. लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने सलमान मिर्जा को चौका जड़कर टीम की जीत तय कर दी.

इससे पहले पाकिस्तान ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. पाकिस्तान ने भी पावरप्ले में अपने दो विकेट गंवा दिए. सईम आयूब (7) और कप्तान सलमान अली आगा (5) एक बार फिर फ्लॉप रहे. सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम (25) एक बार फिर सेट होने के बाद टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए. वह 24 बॉल की पारी में 2 चौके जमाकर जेमी ओवरटन की गेंद पर बोल्ड हो गए.

इस टूर्नामेंट में पहली बार बैटिंग पर उतरे फखर जमां (25) भी आदिल रशीद का शिकार बने. उन्होंने 16 बॉल की पारी में 2 चौके और 2 छक्के जमाए. यह पाकिस्तान को 132 के स्कोर पर 5वां झटका था. इस बीच नंबर 6 पर उतरे शादान खान ने 11 बॉल में 23 रन ठोककर पाकिस्तान को 164 रनों तक पहुंचा दिया. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके भी जमाए. लेकिन हैरी ब्रूक के चलते यह स्कोर पाकिस्तान के लिए काफी नहीं रहा.

