PAK vs ENG: अगर सउद शकील आउट नहीं होते तो नहीं जीत पाता इंग्लैंड, मैच के बाद कप्तान बाबर आजम ने कही यह बात

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान टेस्ट आज पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हो गया. लेकिन मैच की चौथी पारी में विकेटकीपर ओली पोप का एक कैच विवाद का विषय बन गया. पाकिस्तान में इस कैच को लेकर चर्चाएं खूब गर्म हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने साफ कहा कि उसी कैच के चलते हमें मैच गंवाना पड़ा लेकिन वह कैच साफ नहीं था. गेंद साफतौर पर मैदान को छू चुकी थी.

मैच के चौथे दिन पाकिस्तान की टीम एक बार को मैच में मजबूत दिखने लगी थी. लेकिन सउद शकील का डिसमिसल उसे भारी पड़ गया. हालांकि गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में जाते-जाते घास को छू गई थी और इसके तहत खिलाड़ी आउट नहीं था.

लेकिन अंपायर की इस चूक से पाकिस्तान को मैच गंवाना पड़ा और सउद शकील यहां अपने पहले टेस्ट शतक से भी चूक गए. शकील जब आउट हुए, तब पाकिस्तान का स्कोर 291 था और शकील 94 रन पर खेल रहे थे. वह 7वें विकेट के रूप में आउट हुए.