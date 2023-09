Rohit Sharma: एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा. रोहित ने 49 रनों पर 56 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 4 छक्के लगाए. इस दौरान रोहित वनडे में इतिहास रचने से चूक गए.

दरअसल, रोहित अगर 22 रन और बना देते तो वह वनडे क्रिकेट में 10000 रन पूरे करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन जाते. हालांकि शादाब खान की गेंद पर फहीम अशरफ को कैच थमाने के साथ ही रोहित ने ये बड़ा मौका गंवा दिया.

बता दें, भारत की ओर से वनडे में 10 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ शामिल हैं.

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लोकेश राहुल की वापसी हुई है. पीठ में जकड़न के कारण श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया.

पारी का आगाज करते हुए रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ा. इस तरह भारतीय कप्तान शाहीन को वनडे पारी के पहले ओवर में छक्का जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए.