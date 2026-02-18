Hindi Cricket Hindi

PAK vs NAM: साहिबजादा फरहान के शतक के बाद पाकिस्तान के स्पिनर्स भी चमके, सुपर 8 में बनाई जगह

पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से पीटकर टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है. इस जीत में साहिबजादा फरहान उसके हीरो रहे.

पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सुपर 8 में पहुंचने की लड़ाई के करो या मरो मैच में नामीबिया के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. साहिबजादा के इस शतक के दम पर पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ 200 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में नामीबियाई टीम सिर्फ 97 रनों पर ढेर हो गई. बॉलिंग में शादाब खान (3/19), उस्मान तारिक (4/16) की दमदार बॉलिंग के दम पर यहां 102 रनों की जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की.

फरहान की 11 चौके और चार छक्के जड़ित 58 गेंद की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. फरहान को 50 से 100 रन तक पहुंचने में महज 20 गेंदें लगी. वह वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए. इससे पहले 2014 में मीरपुर में अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था.इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पाकिस्तान ने ‘मिस्ट्री’ स्पिनर तारिक और लेग स्पिनर शादाब के स्पिन जाल से दबदबा बनाते हुए नामीबिया की टीम को 17.3 ओवर में महज 97 रन पर समेट दिया. सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने भी एक एक विकेट झटका. इस तरह नामीबिया का अभियान चारों मैच में हार के साथ समाप्त हुआ. इस जीत से पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अगले चरण के लिए अपना कॉवालीफिकेशन भी सुनिश्चित किया जो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी में खेला जाएगा.

यह टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है. इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम साइम अयूब (14 रन) का विकेट गंवाकर पावरप्ले में महज 47 रन ही बना सकी. फरहान ने कप्तान सलमान आगा (38 रन) के साथ मिलकर 67 रन जोड़े, जबकि शादाब खान (36*) के साथ 81 रन की भागीदारी निभाई.

रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से मिली करारी शिकस्त से उबरते हुए पाकिस्तान ने ख्वाजा नफे को मध्यक्रम में शामिल कर अपनी बल्लेबाजी को मजबूती दी, जबकि खराब फॉर्म में चल रहे शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया.

पाकिस्तान ने शुरू में रक्षात्मक बल्लेबाजी की जो उनके स्कोर से जाहिर हो रहा है. लेकिन कप्तान सलमान ने नौवें ओवर की शुरुआत में विलेम माइबर्ग की गेंद पर छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने लांग-ऑन पर एक और छक्का लगाया. फिर अपने कप्तान से प्रेरित होकर फरहान ने लेग-स्पिनर माइबर्ग की गेंद पर डीप मिडविकेट के ऊपर से एक बड़ा छक्का मारा और फिर उनकी गुगली को फिर उसी जगह भेजा.

एक ओवर में तीन छक्कों से पाकिस्तान का रन रेट बढ़ गया. सलमान ने बर्नार्ड शोल्ट्ज की गेंद पर एक और छक्का लगाया. हालांकि सलमान अगले ओवर में जैक ब्रसेल की गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस के हाथों कैच आउट हो गए. नफे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और इरास्मस की गेंद पर उन्हें ही लपके गए.

फरहान ने जिम्मेदारी से खेलते हुए नामीबिया के गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा बनाते हुए रन जुटाना जारी रखा और अपना शतक पूरा किया. शादाब ने अंत में इरास्मस पर दो छक्के लगाकर पारी का समापन किया.

