Pak Vs Ned World Cup 2023 Mohammad Rizwan And Saud Shakeel Half Century In World Cup Debut Match

PAK VS NED: मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के नाम दर्ज हुई खास उपलब्धि

मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और सऊद शकील ने वनडे वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाया. वर्ल्ड कप डेब्यू के एक मैच में दो बल्लेबाजों ने एक साथ अर्धशतक लगाकर खास क्लब में जगह बनाई

Photo credit-Pakistan cricket twitter

वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के दूसरे मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड (PAK VS NED) की टीम आमने-सामने है. इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और सऊद शकील (Saud Shakeel) के नाम खास उपलब्धि दर्ज हो गई है. वनडे वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे रिजवान और शकील खास क्लब में शामिल हो गए.

मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जड़ा अर्धशतक:

मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और सऊद शकील (Saud Shakeel) ने वनडे वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाया. वर्ल्ड कप डेब्यू के एक मैच में दो बल्लेबाजों ने एक साथ अर्धशतक लगाकर खास क्लब में जगह बनाई. इससे पहले दो बार पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप के डेब्यू में एक ही मैच में अर्धशतक लगाया था. मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने इस मैच में 68-68 रन की पारी खेली.

पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप डेब्यू पर एक ही मैच में दो अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज:

माजिद खान (65 रन) और आसिफ इकबाल VS ऑस्ट्रेलिया- 1975

मिस्बाह उल हक (65 रन) और उमर अकमल VS केन्या, 2011

मोहम्मद रिजवान (68 रन) और सऊद शकील VS नीदरलैंड, 2023

मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने इसके अलावा पाकिस्तान के लिए वनडे विश्व कप में डेब्यू मैच में पांचवां सबसे बड़ा स्कोर बनाया, वहीं बतौर विकेटकीपर उन्होंने विश्व कप में दूसरा सबसे स्कोर अपने नाम किया.

पाकिस्तान के लिए विश्व कप डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर

82 – मोहसिन खान VS श्रीलंका, 1983

78* – असद शफीक VS जिम्बाब्वे, 2011

76 – रमीज़ राजा VS श्रीलंका, 1987

71 – उमर अकमल VS केन्या, 2011

68 – मोहम्मद रिज़वान VS नीदरलैंड, 2023

68 – सऊद शकील VS नीदरलैंड, 2023

विश्व कप में पाकिस्तान के विकेटकीपरों का बेस्ट व्यक्तिगत स्कोर

101* – सरफराज अहमद VS आयरलैंड, एडिलेड, 2015

68 – मोहम्मद रिज़वान VS नीदरलैंड,, हैदराबाद, 2023

63 – मोइन खान VS साउथ अफ्रीका, नॉटिंघम, 1999

59 – उमर अकमल VS वेस्टइंडीज, क्राइस्टचर्च, 2015

56 – सलीम यूसुफ VS वेस्टइंडीज, लाहौर, 1987

