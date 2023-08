Pakistan vs Nepal- खराब फॉर्म से जूझ रहे पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) एशिया कप (Asia Cup 2023) के अपने पहले मैच में भी फ्लॉप रहे. वह सिर्फ 14 रन बनाकर नेपाल के मीडियम पेसर करण केसी की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए. इस मैच में फखर से उम्मीद थी कि वह नेपाल जैसी कमजोर मानी जा रही टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाकर अपनी फॉर्म और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे.

मैच के पहले ओवर में उन्होंने सोमपाल कामी को 2 चौके जड़कर अपने इरादे भी साफ किए. लेकिन जल्दी ही नेपाल के गेंदबाजों ने लाइन लेंथ पकड़ी और उन्हें दबाव में घेर लिया. नेपाल के दोनों तेज गेंदबाज अभी अपना पहला ही स्पेल फेंक रहे थे और पारी के छठे ओवर में फखर ने ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा.

इस ओवर में करण केसी उन्हें लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखकर लेंथ बॉल फेंक रहे थे. फखर यहां बीट हुए और उन्होंने इस लेंथ पर गेंद को खेलने की कोशिश जारी रखी. ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बैट के किनारे को गेंद चूमती हुई विकेटकीपर आसिफ शेख की ओर निकल गई.