PAK vs NEP, Asia Cup 2023, Match 1: पाकिस्तान vs नेपाल मुकाबले से होगा एशिया कप का आगाज

PAK vs NEP, Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 का 30 अगस्त से आगाज होने जा रहा है जिसमें पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा. 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर रहा है, ऐसे में घरेलू सरजमीं पर मेजबान टीम नेपाल पर बड़ी जीत के साथ शानदार शुरूआत करना चाहेगी.

पाकिस्तान टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान का 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है जिससे उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर हैं. वहीं, नेपाल की टीम ने क्वालिफायर में शानदार खेल दिखाने के बाद एशिया कप का टिकट पहली बार हासिल किया. ऐसे में नेपाल एशिया कप के ओपनिंग मैच में पूरी जान झोंकना चाहेगी.

पाकिस्तान खिताब की प्रबल दावेदार

एशिया कप 2023 में कुल 13 मैच खेले जाएंगे जिसमें 4 मैच पाकिस्तान जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. पिछली बार फाइनल में चूकने वाली पाकिस्तान टीम इस सीजन टूर्नामेंट में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी कह चुके हैं कि उनकी टीम शानदार लय में है और वह इस टूर्नामेंट के जरिए वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाहेगी.