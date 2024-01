PAK vs NZ 3rd T20I: सीरीज हार की कगार पर पहुंची पाकिस्तान ने तीसरे टी20 के लिए अपनी प्लेइंग XI में किया 3 बदलाव

कराची: न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो T20I मैच हारने के बाद सीरीज गंवाने की कगार पर पहुंची पाकिस्तान ने तीसरे मैच (PAK vs NZ 3rd T20I) के लिए अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए हैं. मेहमान टीम के युवा तेज गेंदबाज अब्बास अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच नहीं खेलेंगे. पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने एक बयान में बताया कि अफरीदी की पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है जिसकी वजह से वह तीसरा मैच नहीं खेलेंगे. बाकी दोनों मैचों में उनकी उपलब्धता के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा. अफरीदी ने इसी सीरीज से पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया.

अब्बास की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है. इसके अलावा ओसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को आमिर जमाल की जगह जमान खान को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है. इस बीच, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी पांच मैचों की श्रृंखला के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.

विलियमसन दूसरे वनडे के दौरान दाहिने पैर की मांसपेशी में खिंचाव के शिकार हो गए. वह तीन फरवरी से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले फिट होने के लिये बाकी मैच नहीं खेलेंगे.

मेजबान न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से आगे हैं. दोनों टीमों के बीच तीसरा मैच बुधवार को (New Zealand vs Pakistan 3rd T20I) डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में खेला जाएगा. कीवी टीम ने पहला मैच 46 रन से जबकि दूसरा मैच 21 रन से अपने नाम किया. दोनों टीमें चौथा मैच 19 जनवरी 2024 को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर और पांचवां तथा टी20 मैच 21 जनवरी 2024 को क्राइस्टचर्च में ही खेलेगी.

🚨 Pakistan’s playing XI for the third T20I 🚨#NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/eMkUcP1l1L

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 16, 2024