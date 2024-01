PAK vs NZ: फिन एलन की मार से थर-थर कांपा हारिस राउफ, सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हुआ पाकिस्तानी सूरमा

डुनेडिन: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन (Finn Allen) बुधवार को यहां डुनेडिन के यूनीवर्सिटी ओवल में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. फिन ने पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक हारिस राउफ सहित सभी गेंदबाजों की खूब कुटाई की. एलन ने अपने 38वें टी20 इंटरनेशनल मैच में 137 रनों की तूफानी पारी खेली और इस फॉर्मेट में अपने करियर का दूसरा शतक जड़ दिया. एलन की विस्फोटक पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान (PAK vs NZ 3rd T20I) को 45 रन से रौंदकर पांच मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली.

राउफ ने हालांकइ इस मुकाबले में शानदार शुरुआत की और अपने पहले ही ओवर में डेवॉन कॉन्वे का शिकार कर लिया. लेकिन एलन ने दूसरे ओवर में राउफ पर हमला बोल दिया. कीवी बल्लेबाज ने राउफ से इस ओवर में 28 रन बटोर लिए. फिन की मार से पाकिस्तानी गेंदबाज का लाइन-लेंथ ही बिगड़ गया. राउफ ने अपने चार ओवर के स्पैल में सबसे ज्यादा 60 रन लुटा दिए.

फिन एलन यहीं नहीं रुके. उन्होंने न्यूजीलैंड की पारी के छठे ओवर में 93 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया. इसके बाग उन्होंने लगातार दो चौके लगाए. कीवी बल्लेबाज ने फिर लगातार दो छक्के लगाए. हारिस ने आखिरी गेंद पर एक ही रन दिया. मेजबान टीम का स्कोर एक समय पांच ओवर में एक विकेट पर 39 रन था, लेकिन एलन की विस्फोटक पारी के बाद यह स्कोर अगले ओवर में 1 विकेट पर 67 रन का हो गया. तीसरे टी20 में काफी महंगे साबित होने के बाद राउफ अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. फैंस अब उनपर मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

24 साल के एलन की पारी की बात करें तो उन्होंने अपनी इस पारी में 62 गेंदों पर 16 छक्के और पांच चौके लगाए. उन्होंने 220 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. न्यूजीलैंड के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है, जब उसके किसी बल्लेबाज ने एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के उड़ाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में किसी भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले, ब्रैंडन मैकुलम ने 123 रन बनाए थे.

Haris Rauf Has just bowled the most expensive over in his t20I career

His second over against new Zealand went for 28 runs.

His second most expensive over has also come in this match.

His third over went for 23 runs.#PakvsNz |#CricketTwitter #HarisRauf #FinnAllen pic.twitter.com/KeLVJ7z28D

— Nishat Abbas (@NishatAbbas1) January 17, 2024