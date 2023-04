PAK vs NZ: पाकिस्तान दौरे के लिए न्यूजीलैंड की ODI और T20I टीम घोषित, यहां देखें फुल स्क्वॉड

PAK vs NZ: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान दौरे पर होने वाली वनडे और टी20 मैचों की सीरीज के लिए मंगलवार को अपनी टीम की घोषणा कर दी. कीवी टीम ने इस दौरे के लिए सकलैन मुश्ताक को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है. न्यूजीलैंड की टीम इस महीने के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने एक बयान में बताया कि टॉम लाथम इस टीम की कप्तानी करेंगे जबकि बेन लिस्टर और कोले मैक्कोंची (Ben Lister and Cole McConchie) इस दौरे से अपना डेब्यू करेंगे. लिस्टर हाल में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था.

न्यूजीलैंड की टीम क्वीन्सटाउन में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज समाप्त होने के अगले दिन यानी के नौ अप्रैल को पाकिस्तान दौरे के लिए रवाना होगी. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार, 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा. वनडे सीरीज का पहला मैच 26 अप्रैल से रावलपिंडी में शुरू होगा.

15 सदस्यीय कीवी टीम में चाड बोव्स, रचिन रवींद्र और हेनरी शिप्ली भी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने हाल में वनडे में डेब्यू किया है. इसके अलावा नए चेहरों के साथ 2019 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीम के छह खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चुना गया है. वहीं, नौ ऐसे भी खिलाड़ी है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था.