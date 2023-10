PAK vs SA: Harbhajan Singh करने लगे थे पाकिस्तान की तरफदारी, ग्रीम स्मिथ ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में शुक्रवार को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका (PAK vs SA) के बीच खेले गए रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अगर यहां बाबर आजम को किस्मत का साथ मिलता तो जीत उसके नाम होती क्योंकि 9 विकेट गिराने के बाद उसके पास 10वां विकेट का मौका आया था, जिस पर अंपायर ने LBW की अपील खारिज कर दी. पाकिस्तान ने यहां DRS का भी इस्तेमाल किया लेकिन फैसला अंपायर्स कॉल गया, जिससे पाकिस्तान को निराशा मिली. भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को DRS पर अंपयार्स कॉल का यह नियम रास नहीं आया है और उन्होंने इसके खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है. इस पर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ (Graeme Smith) ने भी भज्जी को जवाब दिया.

यह घटना साउथ अफ्रीका की पारी के 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर घटी, जब साउथ अफ्रीका जीत से 8 रन दूर था और उसके पास आखिरी विकेट बचा था. हारिस राउफ की यह गेंद तबरेज शम्सी के सीधे पैड पर जा लगी, पाकिस्तान ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर एलेक्स वार्फ ने इसे खारिज कर दिया.

पाकिस्तान ने यहां DRS लिया तो मालूम चला कि यह गेंद लेग स्टंप को सिर्फ छूकर निकल रही थी. यानी यहां फैसला अंपायर्स कॉल रहेगा, बल्लेबाज अब आउट नहीं करार दिया जा सकता. वहीं अगर अंपायर ने यहां आउट दिया होता और साउथ अफ्रीका DRS लेता तो भी वह आउट ही रहता.

Bhajji, @harbhajan_singh I feel the same as you on umpires call, but @Rassie72 and South Africa can have the same feeling.? https://t.co/lcTvm8zXD1

इस पर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई और आईसीसी को नसीहत दी की अंपायर्स कॉल के नियमों में बदलाव कर वह गेंद के स्टंप या बेल्स को जरा भी छूने पर आउट का ही नियम रखे. भज्जी ने सोशल मीडिया वेबसाइट X (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा, ‘खराब अंपायरिंग और खराब नियमों के चलते पाकिस्तान को यहां हार का मुंह देखना पड़ा. आईसीसी को यह नियम बदलना चाहिए. अगर बॉल स्टंप को लग रही है तो फिर यह आउट है तब यह मायने नहीं रखता कि अंपायर ने आउट दिया है या नॉट आउट. नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है.’

Bad umpiring and bad rules cost Pakistan this game.. @ICC should change this rule .. if the ball is hitting the stump that’s out whether umpire gave out or not out doesn’t matter.. otherwise what is the use of technology??? @TheRealPCB vs #SouthAfrica #worldcup

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 27, 2023