PAK VS SA: साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसेन ने खोया आपा, रिजवान के रिप्लाई ने जीता दिल

चेन्नई. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका (PAK VS SA) की टीम आज आमने-सामने है. लगातार तीन हार के बाद पाकिस्तान की टीम के लिए आज के मुकाबले में जीत हर हाल में जरुरी है. पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है, मगर मार्को यानसेन ने पाकिस्तान के दो शुरुआती झटके लेकर टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है. इस मैच में मार्को यानसेन और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के बीच बहस (Jansen Rizwan fight) भी देखने को मिली. दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते नजर आए.

यह घटना पारी के सातवें ओवर में हुई. सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने इमाम उल हक को चलता किया. इमाम उल हक के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने उतरे. मोहम्मद रिजवान अपनी पहली ही बॉल पर आउट होने से बचे. फुल लेंथ की गेंद को रिजवान ने सीधे बल्ले से रोकने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के काफी ऊपर लग कर यानसेन के दाहिने तरफ गई, यानसेन ने दाहिने तरफ डाइव लगाई, मगर गेंद उनसे छिटक गई. इसकी अगली गेंद पर रिजवान के बल्ले का बाहरी मोटा किनारा लगकर गेंद थर्डमैन सीमा रेखा के बाहर चली गई. इसके बाद यानसेन के चेहरे पर निराशा दिखी और वह बल्लेबाज रिजवान से बहस (Jansen Rizwan fight) करते दिखे. रिजवान ने भी यानसेन को रिप्लाई किया, हालांकि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया गया.

इसी ओवर की आखिरी बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ थी, उस गेंद पर रिजवान बीट हो गए. इसके बाद यानसेन ने एक बार फिर कुछ कहा, मगर रिजवान ने इस बार इसका रिप्लाई हंसते हुए किया. मोहम्मद रिजवान का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

Just look at the reaction of Muhammad Rizwan. He’s a gem 💎♥️#PAKvsSA pic.twitter.com/aWV9nOBevj

— Hamxa 🏏🇵🇰 (@hamxashahbax21) October 27, 2023