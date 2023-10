Hindi Cricket Hindi

Pak Vs Sa World Cup 2023 South Africa Beat Pakistan In Thriller Match Funny Memes Viral On Social Media

World Cup 2023: हार के बाद पाकिस्तान टीम का जमकर उड़ा मजाक, सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की आई बाढ़

पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी हार है. टीम ने छह मैच में सिर्फ दो मैच जीते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और अब साउथ अफ्रीका से टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

(Photo credit-Twitter)

चेन्नई. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन पर ढेर हो गई थी, साउथ अफ्रीका ने नौ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. केशव महाराज ने मोहम्मद नवाज के ओवर में चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई. इस हार के साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई है.

Trending Now

पाकिस्तान की टीम की वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी हार है. पाकिस्तान को छह मैच में सिर्फ दो मैच (नीदरलैंड्स और श्रीलंका) में जीत मिली है, वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और अब साउथ अफ्रीका से टीम को हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर टीम का मजाक उड़ाया है. सोशल मीडिया पर फनी मीम्स तेजी से वायरल हो रहा है.

You may like to read

Now they have become de@th,the destroyer of Pakistan cricket team 🤣🤣#PAKvsSApic.twitter.com/lpLpWQtUDq — RADHE 2.0 ࿗🇮🇳 (@iamradhe__p00) October 27, 2023

Explained Pakistan cricket team attitude in a single video. #PAKvsSA pic.twitter.com/xXyXXoCRXZ — Prayag (@theprayagtiwari) October 27, 2023

Pakistan Cricket Team Meeting Exposed pic.twitter.com/YEBOeOPP1Z — Abhay 🇮🇳 (@InfinityAbhay) October 27, 2023

#PAKvsSA::India while watching Pakistan cricket team going out from world cup,they are desperately waiting. pic.twitter.com/jDheqQ14Dz — Matin Khan (@matincantweet) October 27, 2023

The journey of Pakistan Cricket Team has finally ended in world cup 2023.#PAKvsSA #PAKvSA #SAvsPAK pic.twitter.com/FyqunTX5ok — Maham Gillani (@dheetafridian__) October 27, 2023

After losing to South Africa, now Pakistan cricket team will cut the return ticket #PAKvsSA #CWC2023 pic.twitter.com/00x31c5m7Q — United News (@unitednews266) October 27, 2023

Due to bad economic conditions of Pakistan, Pakistan cricket team led by #BabarAzam is malnourished, they don’t get proper food, so they are physically unfit to play and loosing games even against Afghanistan. They are now eating free food in India. pic.twitter.com/KvYq8T0m8B — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) October 24, 2023

क्या रहा मैच का हाल ?

पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर में 270 रन पर ढेर हो गई. सऊद शकील ने 52 रन और बाबर आजम ने 50 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने एडन मारक्रम के 91 रन की मदद से नौ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. रोमांचक मुकाबले में केशव महाराज ने चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई.