PAK vs SL मैच के दौरान चोटिल हुए श्रीलंकाई गेंदबाज Maheesh Theekshana; कल स्कैन के बाद आ सकती है बड़ी खबर

गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 के सुपर-4 मैच के दौरान श्रीलंकाई गेंदबाज महेश तीक्ष्णा (Maheesh Theekshana) चोटिल हो गए हैं. श्रीलंका क्रिकेट की ओर से जारी किए बयान के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान फील्डिंग करते समय श्रीलंका के स्पिनर तीक्ष्णा के दाएं दाहिनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है. हालांकि तीक्ष्णा ने बारिश से प्रभावित मैच में अपने 9 ओवर किए लेकिन वो पूरे समय लड़खड़ाकर चलते दिए. कल होने वाले स्कैन के बाद इंजरी का पता चल सकेगा.

Maheesh Theekshana has strained his right hamstring.

The player will undergo a scan tomorrow to fully assess his condition.

Theekshana sustained the injury while he was fielding during the ongoing game between Sri Lanka and Pakistan.#AsiaCup2023 #SLvPAK pic.twitter.com/6RTSRxhKNQ

