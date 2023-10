PAK vs SL: पाकिस्तान ने 'चीटिंग' करके जीता मैच! भड़के फैंस ने बाबर को बताया बईमान कप्तान

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगलवार को वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) में एक नया इतिहास रच दिया. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 के अपने दूसरे मैच में श्रीलंका (Pakistan vs Sri Lanka) को 6 विकेट से धूल चटा दी. श्रीलंका ने 9 विकेट पर 344 रन का स्कोर बनाया, जिसे पाकिस्तान ने 48.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान के लिए अब्दुल्लाह शफीक (113) और मोहम्मद रिजवान (नाबाद 131 रन) ने जबकि श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस (122) और सदीरा समराविक्रमा (108) ने शतकीय पारी खेली.

पाकिस्तान पर लगा चीटिंग करने का आरोप

दरअसल, कुसल मेंडिस ने 14 चौके और 6 छक्के के सहारे 122 रन की शतकी पारी खेली. मेंडिस जिस तरह से कैच आउट दिए गए, उस पर सवाल उठने लगे हैं और फैंस अब पाकिस्तान पर चीटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं. इमाम उल हक ने 29वें ओवर में बाउंड्री के पास जाकर हसन अली की गेंद पर मेंडिस का कैच पकड़ा. लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि इमाम ने साफ कैच नहीं पकड़ा.

फैंस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फ़ोटो में एक लाइन दिख रही है, जोकि बाउंड्री रोप की लाइन है. और इसे पीछे कर दिया गया है. फैंस का कहना है कि इमाम के कैच से साफ़ है कि अगर बाउंड्री अपनी वास्तविक जगह पर होती, तो ये कैच नहीं बल्कि छक्का होता.

क्या कहता है क्रिकेट का नियम

इस मामले में क्रिकेट की नियम यह कहता है कि अगर फील्डिंग करते वक्त बाउंड्री हिल जाए, तो उसे वापस उसकी जगह पर पहुंचा देना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया. इसके बाद भड़के क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. फैंस अब बाबर को बईमान कप्तान बता रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तानी टीम और इमाम उल हक पर चीटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि मेंडिस नॉटआउट थे. लेकिन पाकिस्तान और बाबर आजम ने चीटिंग की. क्रिकेट फैंस अब सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

