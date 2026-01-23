By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PAK vs AUS: पाकिस्तान की टी20 टीम का ऐलान- शाहीन अफरीदी, बाबर आजम को मिली जगह, रिजवान की नहीं हुई वापसी
T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा. इस सीरीज की शुरुआत 29 जनवरी से होगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया.
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम घोषित नहीं की है लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले यह उसकी आखिरी सीरीज है. ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में अनुभव और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतरने के योजना बनाई है. उसने इस सीरीज में अपने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को जगह दी है, जो हाल ही में बिग बैश लीग (BBL 2025-26) में खेलकर आए हैं और उनका खेल यहां आलोचकों के निशाने पर था. लेकिन इस टीम में सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को जगह नहीं दी है.
PCB ने अपनी इस टीम में अपने स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को भी जगह दी है, जो बिग बैश में खेलते हुए चोटिल हो गए थे. PCB ने उन्हें चोटिल होते ही रिहैब के लिए बुला लिया था. वहीं हारिस राउफ को मौका नहीं दिया है, जो बिग बैश में इस सीजन 20 विकेट लेकर लौटे हैं. हालांकि इस बार इस लीग में उन्होंने 8.24 की इकॉनमी से रन लुटाए हैं.
शाहीन को बीबीएल में घुटने के लिगामेंट में चोट लग गई थी. पाकिस्तान ने यहां 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह को भी जगह मिली है, जबकि ऑलराउंडर शादाब खान भी चुने गए हैं. इस सीरीज के तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे.
ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान टी20 टीम
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा मोहम्मद नफे (WK), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (WK), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (WK) उस्मान तारिक.
PAK vs AUS T20I तीन मैचों का शेड्यूल
पहला T20I- मैच 29 जनवरी- गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
दूसरा T20I- मैच 31 जनवरी- गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
तीसरा T20I- मैच 1 फरवरी- गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
