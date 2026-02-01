  • Hindi
पाकिस्तान की नई नौटंकी! T20 वर्ल्ड कप में लेगा हिस्सा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा मैच

T20 World Cup controversy: पाकिस्तानी सरकार ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में PAK क्रिकेट टीम को हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी है लेकिन भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेलेगा.

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी सरकार ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के साथ एक बड़ी शर्त भी रखी गई है. सरकार ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेलेगी. यानी पाकिस्तान टूर्नामेंट में तो हिस्सा लेगा, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच से दूरी बनाए रखेगा. इस फैसले ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है, क्योंकि यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े और रोमांचक मैचों में गिना जाता है.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

इस फैसले की जानकारी पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से दी. बयान में कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, लेकिन भारत के खिलाफ तय मैच नहीं खेला जाएगा. यह घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की अहम बैठक के कुछ ही मिनटों बाद आई. इससे पहले नकवी ने संकेत दिए थे कि टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा.

ICC पर बन रहा है दबाव

माना जा रहा है कि पाकिस्तान का यह कदम आईसीसी पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है. हाल ही में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया था और कहा था कि संस्था बीसीसीआई के प्रभाव में फैसले ले रही है. सूत्रों के अनुसार, अब तक पीसीबी ने इस फैसले की कोई लिखित जानकारी आईसीसी को नहीं दी है. आईसीसी की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई या प्रतिक्रिया तभी आएगी, जब उसे आधिकारिक सूचना मिलेगी.

टूर्नामेंट पर क्या पड़ेगा असर?

इस फैसले के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल और ग्रुप समीकरणों को लेकर असमंजस बढ़ गया है. भारत-पाकिस्तान मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है और इससे व्यावसायिक व दर्शक रुचि जुड़ी होती है. पाकिस्तान के मैच न खेलने से आईसीसी को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. फिलहाल इस पूरे मामले पर न तो आईसीसी और न ही बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

