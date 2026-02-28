  • Hindi
साहिबजादा फरहान ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप सीजन में बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ शनिवार 28 फरवरी को पल्लेकल मे खेले जा रहे मैच में उन्होंने जैसे ही 38 रन का स्कोर हासिल किया वह कोहली से आगे निकल गए. कोहली ने बांग्लादेश में साल 2014 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाए थे. वहीं 2026 के इस सीजन में साहिबजादा उनसे आगे निकल गए .

टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन
रन खिलाड़ी देश वर्ष
323* साहिबजादा फरहान पाकिस्तान 2026
319 विराट कोहली भारत 2014
317 तिलकरत्ने दिलशान श्रीलंका 2009
303 बाबर आजम पाकिस्तान 2021
302 महेला जयवर्धने श्रीलंका 2010

