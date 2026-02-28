By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
साहिबजादा फरहान ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप सीजन में बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ शनिवार 28 फरवरी को पल्लेकल मे खेले जा रहे मैच में उन्होंने जैसे ही 38 रन का स्कोर हासिल किया वह कोहली से आगे निकल गए. कोहली ने बांग्लादेश में साल 2014 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाए थे. वहीं 2026 के इस सीजन में साहिबजादा उनसे आगे निकल गए .
|टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन
|रन
|खिलाड़ी
|देश
|वर्ष
|323*
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|2026
|319
|विराट कोहली
|भारत
|2014
|317
|तिलकरत्ने दिलशान
|श्रीलंका
|2009
|303
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|2021
|302
|महेला जयवर्धने
|श्रीलंका
|2010
More to follow
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें