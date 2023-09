PAK vs BAN, Asia Cup 2023: हारिस राउफ और नसीम शाह की तूफानी गेंदबाजी के बाद इमाम उल-हक और मोहम्मद रिजवान ने बल्ले से कहर बरपाया जिससे पाकिस्तान एशिया कप के सुपर-4 राउंड के पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से पटखनी देने में कामयाब रहा. इमाम उल-हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 63 रनों की पारी खेली.

Pakistan sign off their home leg of #AsiaCup2023 in style with a comfortable win over Bangladesh 💪 📝 #PAKvBAN: https://t.co/p8sERaWRSR pic.twitter.com/o8XCPK4bCk — ICC (@ICC) September 6, 2023