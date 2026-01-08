T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए श्रीलंका पहुंचा पाकिस्तान, सीरीज के पहले ही मैच में दमदार जीत

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं और इससे पहले वह इस देश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वहां पहुंच गया है. यह उसके लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अच्छे संकेत हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका T20I सीरीज 2025 @ICC

PAK beat SL in 1st T20i: टी20 वर्ल्ड कप 2009 का चैम्पियन पाकिस्तान अगले महीने से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका में पहुंचकर अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुट गया है. उसके 8 फरवरी से शुरू हो रहे इस टी20 वर्ल्ड कप में अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलने हैं और ऐसे में इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए वहां मेजबान देश के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने से बेहतर भला क्या होगा.

बुधवार से शुरू हुई 3 मैचों की टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने दमदार जीत से शुरुआत की है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. श्रीलंका के खिलाफ रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बुधवार को खेले गए टी20 सीरीज के शुरुआती मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेहमान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है.

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम 19.2 ओवरों में 128 रन पर सिमट गई. श्रीलंका ने 38 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से जनिथ लियानागे ने चरिथ असलंका के साथ 5वें विकेट के लिए 34 रन जुटाते हुए टीम को 72 के स्कोर तक पहुंचा दिया. असलंका 15 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जनिथ लियानागे ने हसरंगा के साथ छठे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया.

जनिथ लियानागे 31 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 1 छक्का और 2 चौके शामिल रहे. इनके अलावा, वानिंदु हसरंगा ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से सलमान आगा और अबरार अहमद ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब खान ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में पाकिस्तान ने 16.4 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली. साहिबजादा फरहान और सईम अयूब की सलामी जोड़ी ने 5.5 ओवरों में 59 रन की साझेदारी की. सईम 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद फरहान ने सलमान आगा के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 गेंदों में 35 रन जुटाए.

फरहान 36 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान आगा ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. उस्मान खान (नाबाद 7) ने शादाब खान (नाबाद 18) के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. मेजबान टीम से महेश दीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा ने 1-1 विकेट हासिल किया. दोनों देशों के बीच 9 और 11 जनवरी को इसी मैदान पर सीरीज के शेष दो मुकाबले खेले जाएंगे.

