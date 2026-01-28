  • Hindi
  • Pakistan Booked Flight Tickets For Colombo To Take Part In T20 World Cup 2026 Will Be Land There On Monday

T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं जा रहा पाकिस्तान, कोलंबो के लिए फ्लाइट की टिकटें बुक, जानें कब करेगा लैंडिंग

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर भी अपनी सरकार से मंथन कर रहा था. लेकिन इस बीच खबरें हैं कि उसने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टिकटों की बुकिंग करा ली है.

Published: January 28, 2026 11:33 PM IST
एक ताजा रिपोर्ट से पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की अटकलों को विराम लगता दिखा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस टूर्नामेंट के शेड्यूल के लिहाज से श्रीलंका पहुंचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसने कोलंबो के लिए फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग भी करा ली है. खबरों के मुताबिक, वह सोमवार को कोलंबो के लिए रवाना होगा और तभी देश के क्रिकेट प्रमुख (PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी) टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी की घोषणा कर देंगे.

सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, ‘वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ लाहौर से एयर लंका की फ्लाइट से कोलंबो जाने की बुकिंग कर ली है. हमें उम्मीद है कि शुक्रवार तक पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी मेगा इवेंट में टीम की भागीदारी को स्पष्ट कर देंगे.’

नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर संदेह जताया था. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. सोमवार को, नकवी ने टीम को भेजने या न भेजने पर सलाह लेने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की.

सूत्रों ने टेलीकॉमएशिया.नेट को बताया कि पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने बांग्लादेश का समर्थन करने के पीसीबी के रुख का समर्थन किया. लेकिन उन्हें किसी भी वित्तीय नुकसान से बचने के लिए वर्ल्ड कप का बहिष्कार न करने की सलाह दी.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से टेलीकॉमएशिया.नेट को बताया गया है, ‘नकवी ने राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी सलाह ली. इससे पहले कि वे दो पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से मिले, जो टीम को श्रीलंका भेजने के समर्थन में थे. उन्होंने भारत के साथ मैच का बहिष्कार न करने की भी सलाह दी है.’

पाकिस्तान गुरुवार से लाहौर में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया, ‘सभी खिलाड़ियों को बताया गया है कि वर्ल्ड कप में भागीदारी के मामले में उन्हें पॉजिटिव मूड में रहना चाहिए. खैबर पख्तूनख्वा के कुछ खिलाड़ी यह सोचकर घर से अपना सारा सामान ले आए हैं कि वे एक महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहेंगे.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

Arun Kumar

Arun Kumar

