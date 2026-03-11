Hindi Cricket Hindi

Pakistan Born Pacer Zahoor Khan Makes Stunning Claim Says Jasprit Bumrah Learnt Slower Balls From Me Watch Video

'बुमराह को स्लो गेंदबाजी का हुनर मैंने सिखाया', जानिये पाकिस्तान में जन्मे इस बॉलर ने क्या-क्या दावे किये | देखें VIDEO

UAE के गेंदबाज जहूर खान (Zahoor Khan) ने दावा किया कि उन्होंने IPL 2019 के दौरान भारत के स्टार पेसर जस्प्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को स्लोअर गेंद तकनीक में मदद की.

पाकिस्तान में जन्मे UAE के बॉलर जहूर खान ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. जहूर का दावा है कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की घातक स्लोअर गेंद की तकनीक को बेहतर बनाने में उनका योगदान रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जहूर (Zahoor Khan Video ने दावा किया कि उन्होंने साल 2019 के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान बुमराह को उनके बॉलिंग एक्शन में कोई बदलाव किए बिना धीमी गेंदें फेंकना सिखाया था. जहूर ने बताया कि वह कॉम्पिटिशन के UAE लेग में मुंबई इंडियंस के साथ नेट बॉलर थे और वहीं बुमराह ने उनके साथ बॉलिंग टेक्निक पर चर्चा की थी. जहूर ने बताया कि उस समय बुमराह धीमी गेंदें फेंकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया के स्टार को अपनी टेक्निक डेवलप करने में मदद की.

जहूर खान ने क्या-क्या दावे किये?

जहूर ने कहा, ‘मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं. बुमराह पहले धीमी गेंदें फेंकते थे, लेकिन नॉर्मल एक्शन के साथ. अबू धाबी में एक मैच में उनके बॉल पर ट्रेंट बोल्ट और नाथन कूल्टर-नाइल ने बहुत रन मारे. उस साल सितंबर में IPL हो रहा था. सितंबर में UAE में टेम्परेचर 50 डिग्री होता है. बहुत गर्मी होती है. आप रात में गेंद को ठीक से पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वह गीली हो जाती है.’

Pakistan के प्लेयर Zahoor Khan जो अपनी क्रिकेट UAE से खेले है। वोह बता रहे है के Jasprit Bumrah जो Slow Bowl करते है उस को Zahoor ने सिखाया था। येह सब Zaheer Khan और Robin Singh के कारण हुआ था। #JaspritBumrah pic.twitter.com/IkAXodNNar — Gurtej Singh (@GGurtej) March 10, 2026

IPL 2019 का सुनाया किस्सा

जहूर ने वीडियो में आगे बताया, ‘मुंबई इंडियंस ने मुझे बुलाया था. मैं 6 दिन क्वारंटाइन में रहा और 7वें दिन प्रैक्टिस करने गया. मैं उस रात टीम के साथ था. जहीर खान और रॉबिन सिंह मुझे जानते थे, क्योंकि मैंने T-10 लीग में एक मेडन ओवर किया था. मैंने पहली यॉर्कर फेंकी और अगली 5 गेंदें धीमी थीं. इसके बाद मैं वहां बैठ गया फिर बुमराह और रोहित भी आकर बैठे. जहूर ने कहा कि T10 में उनके प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट को उनकी धीमी गेंदों के बारे में पता था. उन्होंने बुमराह के साथ लंबी बातचीत और भारत के स्टार पेसर के साथ नेट्स में बॉलिंग करने को भी याद किया.

बुमराह को स्लोअर गेंद तकनीक में की मदद

जहूर ने बताया कि इसी दौरान उनकी भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह के साथ स्लोअर गेंद की तकनीक को लेकर लंबी बातचीत हुई. इसके बाद दोनों ने नेट्स में साथ गेंदबाजी भी की. जहूर के मुताबिक, उन्होंने बुमराह से कहा, ‘वही एक्शन और वही ग्रिप रखकर स्लो गेंद डाली जाती है. उन्होंने पूछा कि यह कैसे संभव है? मैंने कहा कि प्रैक्टिस में बताऊंगा. उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली प्रैक्टिस में अपनी ग्रिप जरूर दिखाना.’ फिर प्रैक्टिस में मैं बॉलिंग कर रहा था. शेन बॉन्ड मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच थे और महेला जयवर्धने नेट्स के पीछे खड़े थे. तो मैं वहां आया और एक धीमी बाउंसर फेंकी. यह बैट्समैन को लगी. शेन बॉन्ड ने कहा, तुम्हारी ग्रिप क्या है? क्या तुम ऑफ-कटर फेंकते हो? मैंने कहा, नहीं यह वही ग्रिप है.’

शेन बॉन्ड-जयवर्धने भी हुए मुरीद

जहूर के कहा कि शेन बॉन्ड ने जयवर्धने से कहा कि यह क्रिकेट में नई चीज है, देखो कैसे यह एक ही एक्शन और आर्म स्पीड में स्लोअर गेंद डाल रहा है. जहूर का कहना है कि उनकी इस तकनीक ने टीम के कोचिंग स्टाफ को भी प्रभावित किया था. जहूर ने आगे बताया कि जब उनसे ग्रिप दिखाने को कहा गया तो उन्होंने नेट्स में वही तकनीक दोहराकर दिखाई. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझसे कहा कि दिखाओ कैसे करते हो. मैंने ऐसे ही गेंद फेंककर दिखाई और फिर दो-तीन स्लोअर गेंदें डालीं.