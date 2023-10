Hindi Cricket Hindi

Pakistan Bowled Out For 191 In Ind Vs Pak World Cup 2023 Funny Memes Viral On Social Media

Ind vs Pak: 191 रन पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

IND VS PAK Live: बाबर आजम (50 रन) और मोहम्मद रिजवान (49) को छोड़कर पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका

Photo credit-Twitter

अहमदाबाद. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में आज भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) की टीम आमने-सामने है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन पर ढेर हो गई. बाबर आजम (50 रन) और मोहम्मद रिजवान (49) को छोड़कर पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान टीम का जमकर मजाक उड़ाया है.

पाकिस्तान की टीम एक समय 162 रन के स्कोर पर तीन विकेट खोकर अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, मगर उसके बाद कुलदीप यादव ने एक ओवर में दो विकेट लिए. लगातार दो विकेट खोने के बाद पाकिस्तान की टीम संभल नहीं सकी और अगले 29 रन के अंदर पाकिस्तान ने सभी विकेट गंवा दिए. पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रन पर ढेर हो गई. पाकिस्तान के बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए हैं. सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई है.

यहां देखें मजेदार रिएक्शन:

Pakistan Cricket Team Crumbling Down after that crucial wickets of Azam & Rizwan Thanks to Siraj & Bumrah #INDvPAK #IndiavsPakistan pic.twitter.com/cr3iaLMAlY — Nahýan (@Media_Tak1) October 14, 2023

Pakistan lost their last 8 wickets in just 36 runs. Only Pakistan cricket team can make this kind of collapse possible #INDvsPAK pic.twitter.com/HEIFRF1Ba7 — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 14, 2023

Pakistan 155-2 to 191 all out

Pakistan cricket at its best one min up next min DOWN… #PAKvIND pic.twitter.com/F91J6MrUKV — MIRZA7_ (@__MIRZA17__) October 14, 2023

Daddy of Pakistan kuldeep yadav pic.twitter.com/3v5pqJ1Bxb — Pulkit (@pulkit5Dx) October 14, 2023

