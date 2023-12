AUS vs PAK: आजा नच ले... हसन अली करने लगे मैदान पर भांगड़ा, साथ में झूमे दर्शक- वीडियो

Last Wicket:

Hasan Ali Dancing Video: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) के बीच बॉक्सिंग-डे टेस्ट (Boxing Day Test Match) मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है. और दर्शकों का उस मैच में पूरा मनोरंजन हो रहा है. और यह मनोरंजन सिर्फ खेल से ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के व्यवहार से भी हो रहा है. मैच के तीसरे दिन पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali Dancing) भी दर्शकों के फेवरिट बन गए. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर 28 दिसंबर को दर्शकों और हसन अली के बीच बहुत मजेदार लम्हा देखने को मिला.

पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन हसन अली के डांस पर दर्शक भी साथ झूमने लगे. जैसे-जैसे हसन अली डांस कर रहे थे वैसे-वैसे दर्शक भी उनके पीछे कर रहे थे. ऐसे में बहुत मजेदार लम्हा बन गया.

हालांकि इस टेस्ट मैच में यह पहला मौका नहीं है जब मेलबर्न के दर्शकों ने फील्डिंग कर रहे खिलाड़ियों की ऐसे नकल उतारी हो. इसी मैच के दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग कर रहा था तब दर्शकों ने ट्रेविस हेड की स्ट्रेचिंग की नकल उतारी थी. वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो की स्ट्रेचिंग की बैकग्राउंड में नकल उतार रहे थे.

Get your body moving with Hasan Ali! #AUSvPAK pic.twitter.com/8Y0ltpInXx

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2023