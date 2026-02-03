  • Hindi
T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर उठ रहे सवाल, चकर है या लीगल! भारतीय अंपायर ने बताई सच्चाई

इस ऑफ स्पिनर ने अपने पहले 3 टी20I मैचों में ही 8 विकेट ले लिए हैं. लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

Usman Tariq pakistan
उस्मान तारीक @Instagram

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉलिंग अटैक में एक नया गेंदबाज शामिल किया है. 28 वर्षीय इस ऑफ स्पिनर को उसने अभी तक सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैचों में ही आजमाया है, जिसमें उन्होंने अब तक 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. लेकिन जैसे-जैसे इस स्पिनर का करियर आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे उसके बॉलिंग एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस गेंदबाज की बॉलिंग में विरोध करने वालों को चकिंग की आशंका इसलिए दिख रही है कि वह बॉल फेंकने से पहले अपने हाथ को रोकते हैं, जबकि उनका मानना है कि इस गेंदबाज की कोहनी भी ICC नियमों के लिहाज से ज्यादा मुड़ती है. इस गेंदबाज के वीडियो पर भारतीय अंपायर ने अपनी राय रखी है.

पाकिस्तान भी अपने इस स्पिनर को टी20 वर्ल्ड कप की अहम कड़ी मान रहा है और इसलिए वह भी उसे अभी दुनिया के सामने संभल-संभल कर ला रहा है, ताकि उसका बॉलिंग ऐक्शन और उसकी विविधताएं विरोधी बल्लेबाजों के सामने ज्यादा नहीं आ पाएं, जिससे वर्ल्ड कप के दौरान वह अपनी मिस्ट्री बॉलिंग से टूर्नामेंट में छाप छोड़ पाएं.

पाकिस्तान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली है. इस सीरीज के पहले दो मैचों में उसने इस युवा गेंदबाज को प्लेइंग XI में मौका नहीं दिया. ऐसे में तब माना जा रहा था कि पाकिस्तान अपने इस सरप्राइज गेंदबाज को भारत के खिलाफ 15 फरवरी को ही सामने लाएगा, ताकि वह सबसे पहले भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अपने इस हथियार को प्रभावी ढंग से आजमा पाए. लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20i में उसे खिलाया तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उसके एक्शन पर सवाल उठा दिए.

सोशल मीडिया पर भी इस 28 वर्षीय ऑफ स्पिनर की बॉलिंग एक्शन वाले वीडियो वायरल हैं. यहां इस स्पिनर को चकर बताया जा रहा है. इन वायरल वीडियो में से एक वीडियो पर भारत के अंपायर अनिल चौधरी ने अपनी राय रखी है. इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में अंपायरिंग कर चुके चौधरी ने ICC के नियमों के लिहाज से इस गेंदबाज के एक्शन पर टिप्पणी की है. उन्होंने अपने तारिक के बॉलिंग वीडियो को देखकर तकनीकि पहलुओं की जांच की है.

अंपायर चौधरी ने कहा, ‘ताहिर का बॉलिंग एक्शन लीगल (नियमों के मुताबिक सही) है.’ उन्होंने कहा, ‘अभी मेरे पास एक वीडियो आया है- उस्मान तारीक का. उनके एक्शन की बात करें तो यह थोड़ा साइड आर्म एक्शन है और यह थोड़ा अलग भी है क्योंकि वह थोड़ा रुककर गेंद फेंकते हैं. अब चूंकि वह सारी गेंदें एक ही एक्शन से फेंकते हैं और उनका जो बाजू है वह न तो मुड़ता है और न ही उसमें सीधापन है, जो आईसीसी की गाइडलाइन्स के मुताबिक सही है. एक्शन अलग है वह रुककर डालते हैं लेकिन मेरे हिसाब से यह एक्शन लीगल है. यह गेंद वैध है.’

