T20 वर्ल्ड कप 2026: पाकिस्तान की नई नौटंकी शुरू- जर्सी लॉन्च का कार्यक्रम कैंसिल- रिपोर्ट
7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टूर्नामेंट में भाग लेने या नहीं लेने पर आनाकानी कर रहा है. इस कड़ी में उसने रविवार को इस टूर्नामेंट के लिए अपनी जर्सी का लॉन्च कार्यक्रम रद्द कर दिया है.
टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भाग लेगा या नहीं इस पर वह अपना रुख साफ नहीं कर पा रहा है. उसने हाल ही में इस टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए कोलंबो में अपना टिकट कटा दिया था, जिसके मुताबिक उसकी टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंच जाएगी. हालांकि उसने अपनी नई हरकत से एक बार फिर क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा है. रविवार को उसने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जर्सी लॉन्च करनी थी, जिसे अचानक रद्द किया था. PCB ने इस कार्यक्रम को रद्द कर इन अटकलों को फिर से हवा देने की कोशिश की है कि वह ऐन मौके पर टी20 वर्ल्ड कप से हाथ खींच सकता है.
पाकिस्तान ने रद्द किया T20 वर्ल्ड कप जर्सी का लॉन्च इवेंट
बता दें पाकिस्तान को यह जर्सी लॉन्च का कार्यक्रम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टी20I मैच में टॉस के बाद करना था. लेकिन उसने ‘अपरिहार्य कारणों’ के चलते इसे स्थगित कर दिया. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यह कार्यक्रम इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि उसे अभी तक विदेश मंत्रालय से श्रीलंका जाने की अनुमति नहीं मिली है.
अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा पाकिस्तान
पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट से पहले ही यह तय कर लिया था कि वह ICC के 2027 FTP तक किसी भी वैश्विक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारत नहीं जाएगा. इसी के मुताबिक, ICC ने उसके सभी मैचों के लिए श्रीलंका में कराने का फैसला लिया है. हालांकि पाकिस्तान अब इस बात से तिलमिलाया हुआ है कि ICC ने बांग्लादेश की यही मांग को अस्वीकार कर दिया.
T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने से बिफरा हुआ है पाकिस्तान
बांग्लादेश ने जनवरी 2026 में ICC से अपील की थी कि वह सुरक्षा कारणों से भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता. ऐसे में उसके मैच भी श्रीलंका या किसी तीसरे देश में आयोजित कराए जाएं. ICC ने इस मामले पर वोटिंग के जरिए फैसला लेकर उसकी मांग खारिज कर दी. पाकिस्तान के अलावा किसी भी अन्य देश ने बांग्लादेश की इस मांग का समर्थन नहीं किया और न ही बांग्लादेश के लिए भारत को असुरक्षित माना.
सोमवार को PCB लॉन्च कर सकता है जर्सी
पाकिस्तान ने भले ही रविवार को अपना जर्सी लॉन्च कार्यक्रम स्थगित कर दिया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसका विदेश मंत्रालय सोमवार तक उसे टूर्नामेंट में भाग लेने की इजाजत दे देगा. इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को ही खेले जाने वाले तीसरे टी20I मैच के दौरान अपनी जर्सी लॉन्च कर देगा.
